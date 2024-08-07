شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ترفع شعار "الأمن أولا" وتضعه كجزء من مراجعة أداء الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مخاوف وتهديدات أمنية متعددة، أوضحت مايكروسوفت أن الأمن هو أولويتها القصوى، وفي وقت سابق من هذا العام، عانت الشركة التقنية من ردود فعل عنيفة بسبب مزاعم بسلسلة من حوادث الأمن البارزة، ولكن الآن، تأكدت مايكروسوفت من مشاركة كل موظف للحفاظ على سلامة وأمان أجهزتها.

ومؤخرًا، تم تداول مذكرة داخلية بين موظفي مايكروسوفت، والتي أشارت إلى أن عملاق البرمجيات يربط الآن جهوده الأمنية بمراجعة أداء الموظفين. في المذكرة، التي أوردها موقع The Verge، حددت كاثلين هوجان، رئيسة قسم الموظفين في مايكروسوفت، ما تتوقعه الشركة من الموظفين. قد يؤدي إهمال تدابير الأمن إلى عواقب مهنية لموظفي مايكروسوفت، بما في ذلك فرص الترقية المحدودة، والمكافآت المخفضة، وزيادات الرواتب الأصغر، حيث تربط الشركة أداء الموظفين بمسؤولية الأمن.

وتنص الأسئلة الشائعة الداخلية لشركة Microsoft على أن "الأمر يتجاوز الامتثال، حيث نطلب من الموظفين إعطاء الأولوية للأمان في جميع الأعمال التي يقومون بها ومحاسبة أنفسهم من خلال تسجيل تأثيرهم عليها كلما أكملوا Connect"، حسبما أفاد موقع The Verge.

ولإظهار التزامهم بالأمان، سيحتاج موظفو Microsoft - وخاصة أولئك الذين يشغلون أدوارًا فنية - إلى إثبات أنهم حققوا تحسينات ذات مغزى، مثل دمج تدابير الأمان منذ بداية تطوير المنتج، والالتزام بالبروتوكولات المعمول بها، وضمان تأمين المنتجات منذ البداية للعملاء.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام تقرير لاذع صادر عن مجلس مراجعة السلامة السيبرانية بجمع سلسلة من التهديدات الأمنية. وأشارت إلى أن ثقافة الأمن لدى مايكروسوفت كانت غير كافية وتتطلب إصلاحًا شاملاً، وأرسلت هذه الهجمات موجات صدمة عبر مايكروسوفت، مما دفع الفرق إلى التسرع وتعزيز دفاعات الشركة، في حين تسابق أيضًا لمنع المزيد من الخروقات.

بدأ كل شيء عندما اخترق قراصنة صينيون رسائل البريد الإلكتروني للحكومة الأمريكية بفضل استغلال Microsoft Cloud العام الماضي. سمح الحادث للمتسللين بالوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني عبر الإنترنت لـ 22 منظمة، مما أثر على أكثر من 500 شخص بما في ذلك موظفو الحكومة الأمريكية الذين يعملون في مجال الأمن القومي.

خطوة مايكروسوفت لتعزيز الأمن

في حين أن العديد من تحسينات الأمن الداخلي لشركة مايكروسوفت كانت تحت الرادار، إلا أن بعضها كان له تأثير واضح على المنتجات التي تواجه المستهلك مثل Outlook، مما أدى إلى تغييرات دقيقة ولكنها مهمة في تجربة المستخدم.

تقوم Microsoft بالتخلص التدريجي من المصادقة الأساسية لحسابات Outlook الشخصية بدءًا من سبتمبر وستوقف الإصدار المبسط من تطبيق الويب Outlook في 19 أغسطس، تمثل هذه الخطوة تحولًا نحو طرق مصادقة أكثر أمانًا وتجربة مستخدم مبسطة.

سيحتاج مستخدمو Outlook وHotmail وLive إلى الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال التطبيقات التي تستخدم المصادقة الحديثة في 16 سبتمبر، مما قد يؤثر على بعض تطبيقات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية والإصدارات الأقدم من Outlook وApple Mail وThunderbird.