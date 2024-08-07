شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن إنتاج SuperDrive لقراءة الأقراص لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

عندما طرحت شركة أبل أول جهاز MacBook Air قبل عدة سنوات، أعلنت الشركة أيضًا عن ملحق يسمى Apple USB SuperDrive، وهو عبارة عن مشغل أقراص مضغوطة وأقراص DVD يمكن توصيله بجهاز Mac عبر USB.

وعلى الرغم من أن الأقراص المضغوطة لم تعد شائعة كما كانت في السابق، إلا أن أبل كانت لا تزال تبيع الملحق، ومع ذلك، فقد توقفت أبل الآن عن إنتاج USB SuperDrive.

لم يعد من الممكن شراء Apple USB SuperDrive عبر الإنترنت من خلال متجر أبل الرسمي في الولايات المتحدة، حيث تقول صفحة المنتج على الويب إنه نفد، ونظرًا لأنه منتج تم طرحه في عام 2008، فمن غير المرجح أن تنتج أبل وحدات جديدة مرة أخرى.

ولا يزال بإمكان العملاء استخدام موقعهم لمعرفة ما إذا كانت هناك وحدة لا تزال متاحة للاستلام في أحد متاجر أبل للبيع بالتجزئة.

ولا يزال المنتج متاحًا في دول أخرى مثل المملكة المتحدة والبرازيل. ومع ذلك، ربما يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يختفي USB SuperDrive من جميع المتاجر.

كان MacBook Air أول جهاز MacBook بدون محرك أقراص مضغوطة مدمج، مما دفع الشركة إلى تقديم محرك أقراص ضوئي يباع بشكل منفصل.

وأوقفت أبل محركات الأقراص الضوئية تمامًا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها في عام 2013، عندما لم تعد جميع أجهزة Mac المتوفرة في المجموعة تحتوي على قارئ أقراص مضغوطة.

وهكذا صفت أبل المنتج: سواء كنت في المكتب أو على الطريق، يمكنك تشغيل وحرق كل من الأقراص المضغوطة وأقراص DVD باستخدام Apple USB SuperDrive، إنه مثالي عندما تريد مشاهدة فيلم DVD وتثبيت البرامج وإنشاء أقراص احتياطية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يحتوي على موصل USB-A ويعمل فقط بسرعات USB 2.0، بالإضافة إلى ذلك، فهو غير متوافق مع أقراص Blu-ray.