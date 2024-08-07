شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن نجاح ثانى عملية زرع شريحة إلكترونية فى دماغ بشرى والان مع تفاصيل الخبر

قال إيلون ماسك إن شريحة دماغ نيورالينك الإلكترونية تم زرعها في مريض ثان كجزء من التجارب البشرية المبكرة، ولم تكشف الشركة عن موعد إجراء الجراحة أو اسم المتلقى، ولكن هناك الكثير من التفاصيل عن العملية ونجاح إجرائها نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "Engadget".

كشف ماسك أن 400 من الأقطاب الكهربائية في دماغ المريض الثاني تعمل من أصل 1024 مزروعة، قائلا: "يبدو أن الأمر سار بشكل جيد للغاية، فهناك الكثير من الإشارات، والكثير من الأقطاب الكهربائية.. إنه يعمل بشكل جيد للغاية".

يسمح الجهاز للمرضى الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي بلعب ألعاب الفيديو واستخدام الإنترنت والتحكم في الأجهزة الإلكترونية باستخدام أفكارهم فقط.

وكانت أعلنت الشركة أنها "تقبل طلبات للمشارك الثاني" في التجارب بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء. ووصف المريض الأصلي الذي خضع لعملية زرع نيورالينك، نولان أربو، الجراحة بأنها "سهلة للغاية".

كما أنه في عرض توضيحي، أظهرت الشركة كيف تمكن أربو من تحريك مؤشر حول شاشة الكمبيوتر المحمول، وإيقاف جهاز الموسيقى على الشاشة مؤقتًا ولعب الشطرنج وCivilization VI.

وقال أربو إن الجهاز يسمح له بجعل أي شيء يحدث على شاشة الكمبيوتر بمجرد التفكير فيه، مما يساعد في تقليل اعتماده على مقدمي الرعاية.

ومع ذلك، ظهرت المشاكل بعد فترة وجيزة من جراحته عندما انسحبت بعض الأقطاب الكهربائية من دماغه، وتم تصحيح المشكلة جزئيًا في وقت لاحق من خلال تعديل الخوارزمية لجعل الغرسات أكثر حساسية.

وأخبرت الشركة إدارة الغذاء والدواء أنه في إجراء ثانٍ، ستضع خيوط الغرسة بشكل أعمق في دماغ المريض لمنعها من الحركة بقدر ما فعلت في حالة أربو.

ورغم هذه المشاكل، قالت الشركة إنها لديها أكثر من 1000 متطوع لتجربتها الجراحية الثانية، وقال ماسك إنه يتوقع أن تزرع نيورالينك شرائحها في ما يصل إلى ثمانية مرضى آخرين بحلول نهاية عام 2024.