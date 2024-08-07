شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يفكر فى التخلص من اعتماد شركته على أبل .. هذا ما سيفعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج تقليل اعتماد شركته على أبل، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية Meta ورؤيتها، وفي مقابلة حديثة مع بلومبرج، شارك زوكربيرج نظرته الجديدة أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في مسكنه في بحيرة تاهو في كاليفورنيا، تعكس هذه الجهود لتجديد شخصيته العامة طموحه الأوسع لتحويل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي يبلغ 1.3 تريليون دولار والذي يقوده.

وفي السنوات الأخيرة، ركز زوكربيرج على إعادة تموضع Meta من كونها شركة وسائط اجتماعية فقط إلى شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) و metaverse، كان تغيير الاسم من Facebook إلى Meta في عام 2021 إشارة واضحة إلى هذا التحول.



ومع ذلك، وضع زوكربيرج مؤخرًا تركيزًا أكبر على تطوير الذكاء الاصطناعي على metaverse، وتتنافس Meta الآن مع عمالقة الصناعة مثل Alphabet's Google و Microsoft-supported OpenAI لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة Meta خطوة جريئة لفتح مصدر أقوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديها، Llama، ويسمح هذا النهج للمطورين باستخدام Llama لإنشاء برامج الدردشة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مجانًا، ويعتقد زوكربيرج أن نموذج المصدر المفتوح هذا سيضع Meta كقوة موازنة للشركات التي تحبس العملاء في برامج خاصة.

وتستمد استراتيجية زوكربيرج إلهامها من الدروس المستفادة من عصر الهاتف المحمول، وخاصة نجاح جوجل مع برنامج أندرويد مفتوح المصدر، وهو يعترف بالقيود والتأثيرات المالية المترتبة على الاعتماد على منصات الهاتف المحمول مثل iOS من أبل، والذي يزعم أنه يخنق الإبداع، هدف زوكربيرج هو التحكم في الجيل القادم من المنصات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التشغيل لسماعات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية ومساعدي الذكاء الاصطناعي.

كما قال "لقد أجرينا كل هذه التحليلات حيث كنا سنكون أكثر ربحية بكثير، وكان عملنا ليكون أكبر، إذا لم نكن قد حصلنا على كل هذه الضرائب العشوائية أو القواعد التي فرضتها علينا منصات الهاتف المحمول".

"لكن بصراحة، هذا ليس الشيء الكبير الذي أزعجني. كان الأمر يتعلق بكيفية تقييد إبداعنا لبناء أفضل الأشياء التي يمكننا تخيلها"، كما أضاف، "إنه لأمر محبط إلى حد ما أن تذهب لبناء شيء تعتقد أنه سيكون جيدًا ثم تخبرك أبل أنك لا تستطيع شحنه لأنهم يريدون وضعنا في صندوق لأنهم ينظرون إلينا باعتبارنا منافسين"، كما أضاف.

يأتي استثمار Meta الكبير في الذكاء الاصطناعي وسط شكوك حول metaverse والمخاوف من أن استثمارات الذكاء الاصطناعي الحالية قد لا تحقق عوائد فورية. ومع ذلك، يرى زوكربيرج هذا كمخاطرة ضرورية، معتقدًا أن التواجد في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية للسنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.