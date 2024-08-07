شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن الحرب على الفيديوهات المزيفة المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إزالة المحتوى غير الموافق عليه والمُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي من عمليات البحث، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا أنها تعمل على تحسين النظام للمساعدة في إزالة مثل هذا المحتوى، مما يجعل عملية الإزالة أسهل.

وهذا يعني أن جوجل ستبدأ أيضًا في معاقبة المواقع التي تنشر مثل هذا المحتوى من خلال تحسين أنظمة ترتيب البحث لتقليل ظهور مثل هذا المحتوى - مثل مقاطع الفيديو المزيفة لتايلور سويفت التي تم تداولها في وقت سابق.

وقالت جوجل: "لقد أثبتت هذه الحماية بالفعل نجاحها في معالجة أنواع أخرى من الصور غير الموافق عليها، وقد قمنا الآن ببناء نفس القدرات للصور المزيفة"، موضحة أنها ستقوم بتصفية النتائج المماثلة وإزالة التكرارات أيضًا.

وتقول جوجل إن الهدف هو تقليل ظهور مقاطع الفيديو المزيفة بنسبة تزيد عن 70% هذا العام، كما تتأكد أيضًا من عدم تأثر المحتوى الحقيقي الصريح بشكل غير عادل.

لقد كانت سنوات قليلة صعبة بالنسبة لصانعي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمعالجة مثل هذه القضايا، حيث أفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF)، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة لمكافحة المواد الإباحية للأطفال، بزيادة في مقاطع الفيديو المزيفة في الأشهر الأخيرة. أصبحت مشكلة دفعت مايكروسوفت إلى حث الكونجرس على سن قانون احتيالي لمقاطع الفيديو المزيفة لإنشاء إطار قانوني محدد.