شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زرقاء بدل الخضراء".. واتساب يستبدل علامة توثيق الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع واتساب إلى إدخال تغيير آخر على الواجهة، حيث حدث التطبيق نظام "التوثيق" الخاص به، واستبدال الشارة الخضراء الحالية بعلامة اختيار زرقاء للشركات والقنوات المؤكدة، وتتماشى هذه الخطوة مع جهود Meta الأوسع لإنشاء هوية بصرية متسقة للحسابات الموثقة عبر منصاتها، بما في ذلك Instagram وFacebook، مما يعزز في النهاية الثقة والمصداقية للمستخدمين.

ويبدو أن واتساب يعتزم الآن تقديم نفس الفرصة لمستخدمي iOS لتجربة علامة الاختيار الجديدة، كما يفعل بالفعل لإصدار Android، ووفقًا لـ WABetaInfo، تحول واتساب إلى علامة اختيار زرقاء للتحقق من الشركات والقنوات لتتوافق مع الهوية البصرية الأوسع لـ Meta.

ويحل هذا التحديث محل الشارة الخضراء القديمة، مما يخلق مظهرًا متماسكًا عبر المنصات ويعزز الثقة مع المستخدمين، وتضمن علامة الاختيار الزرقاء المصداقية، وتحمي المستخدمين من انتحال الهوية المحتمل وتسهل التفاعل الآمن مع الشركات والقنوات الموثقة.

ومن خلال تبني هوية بصرية متسقة عبر منصات Meta، بما في ذلك واتساب وFacebook وInstagram، يمكن للمستخدمين التعرف بسلاسة على الحسابات التي تم التحقق منها، مما يعزز الثقة والألفة، ويعزز هذا النهج الموحد التعرف على العلامة التجارية، مما يسهل على المستخدمين تحديد الحسابات الأصلية والتفاعل بثقة.

الميزة متاحة لبعض المستخدمين الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات واتساب beta لنظام التشغيل iOS من تطبيق TestFlight في الوقت الحالي، وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.