شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدعم من بيل جيتس.. مشروع جديد لجعل إزالة الكربون أكثر شرعية والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى طرق جديدة لإخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كوسيلة لتحقيق أهداف الاستدامة، ولكن من الذي يراقب للتأكد من نجاح هذه التكتيكات؟

انطلق اليوم مشروع جديد يسمى مبادرة معايير إزالة الكربون (CRSI )، بهدف المساعدة في تطوير معايير للجهود الرامية إلى خفض وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ويأتي هذا المشروع في إطار الاستثمارات الضخمة في مجال التكنولوجيا في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR)، على الرغم من وجود مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه التقنيات ستتمكن من إثبات نفسها على نطاق تجاري.

قد تبدو عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون مثل العديد من الأشياء المختلفة بناء منشأة صناعية لتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء أو مياه البحر ، على سبيل المثال، ورغم أنها قد تبدو صديقة للبيئة على الورق، إلا أن هناك خطراً يتمثل في أن كل حساب الكربون لن يتراكم بما يكفي للمساعدة في وقف تغير المناخ.

على سبيل المثال، تستهلك هذه المنشآت الصناعية الجديدة قدراً كبيراً من الطاقة، ومن المحتمل أن يُستخدم الكربون الذي تلتقطه في إنتاج المزيد من النفط والغاز ، ولا يوجد الكثير من الرقابة حتى الآن للتأكد من أن المشاريع الجديدة تفي بمطالبها.

ولا يزال صناع السياسات يحاولون اللحاق بكل هذه التقنيات الجديدة، ويعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير أول إطار من نوعه لإصدار الشهادات لتقنيات إزالة الكربون ، وفي الوقت نفسه أنشأت مجموعات الصناعة مبادراتها الخاصة لتحريك الكرة في اتجاه إزالة الكربون، فقد أطلقت شركات Stripe وAlphabet وMeta وShopify وMcKinsey Sustainability مبادرة واحدة تسمى Frontier في عام 2022 لربط مشاريع إزالة الكربون المعتمدة بالشركات المهتمة بدفع ثمن خدماتها.

وتقول CRSI إنها تتبنى "نهجًا من القاعدة إلى القمة في مجال التقييس"، بدلاً من تطوير مبادئها التوجيهية الخاصة لكي يتبعها الآخرون، وهي تسعى إلى تقديم المساعدة الفنية للهيئات التنظيمية والمنظمات الأخرى التي تعمل على سياسات إزالة الكربون، وقد جمعت بالفعل قاعدة بيانات متاحة للجمهور من الأوراق الأكاديمية والأوراق البيضاء للصناعة والموارد الأخرى المتعلقة بالمشهد الناشئ.

وتريد CRSI أن تميز نفسها كمنظمة غير ربحية لا تقبل التبرعات من الشركات ولا تعتمد على بيع الاعتمادات من مشاريع إزالة الكربون ، وتقول أنو خان، مؤسسة CRSI والمديرة التنفيذية: "مع نمو صناعة إزالة الكربون، هناك الكثير من التنظيم الذاتي، و ستظل الصناعة دائمًا جزءًا من تطوير المعايير، لكن الصناعة لا يمكن أن تكون الصوت الوحيد في الغرفة".

ومن المؤكد أن الممولين الأوائل لـ CRSI يشملون شركة الاستثمار المناخي التابعة لبيل جيتس، Breakthrough Energy Ventures، و راهنت شركة Microsoft بشكل كبير على إزالة الكربون، حيث أجرت واحدة من أكبر عمليات الشراء حتى الآن في يوليو من مشروع إزالة الكربون لشركة النفط العملاقة Occidental في تكساس ، وتعهدت Microsoft في عام 2020 بالوصول إلى انبعاثات كربونية سلبية بحلول نهاية العقد، لكن بصمتها الكربونية نمت بنحو 30% منذ تقديم هذا الالتزام.

لذا، فليس من المستغرب أن تشعر بعض الجماعات البيئية بالقلق من أن إزالة الكربون قد تكون بمثابة ذريعة لتشتيت الانتباه، مما يسمح للشركات بالقول إنها تحارب تغير المناخ على الرغم من أنها لا تزال تضخ الكثير من التلوث الذي يجعل الأزمة أسوأ.



ويقول خان إن إزالة الكربون تحتاج إلى أن تتجاوز كونها مجرد أداة تستخدمها الشركات لمحاولة التعويض عن التلوث الذي تسببه ، وهذا يعني احتجاز الكربون من أجل حماية المناخ، دون الاضطرار بالضرورة إلى بيع الاعتمادات للشركات التي لم تتمكن من خفض انبعاثاتها ، وسوف تحتاج هذه الشركات إلى وضع معايير قوية أولاً.

ويقول خان: "أعتقد أن هذه محادثة واعدة حقًا، ولكن بالنسبة لجميع هذه السياسات، نحتاج إلى التأكد من أنها تعمل بالفعل على خفض انبعاثات الكربون بشكل قابل للقياس والقياس الكمي".