شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات كيفية تفريغ مساحة على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر
الذهاب إلى الإعدادات: افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.
التخزين: ابحث عن خيار "التخزين" أو "التخزين الداخلي".
تحليل الاستخدام: سيظهر لك هنا تفصيل عن التطبيقات والملفات التي تشغل أكبر مساحة.
قائمة التطبيقات: انتقل إلى قائمة التطبيقات على هاتفك.
التطبيقات غير المستخدمة: حدد التطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة وحذفها.
3. تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت:
مسح البيانات: ابحث عن خيار "مسح البيانات" أو "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".
تنبيه: احذر من مسح البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الإعدادات.
إعدادات التخزين: ابحث عن خيار "نقل الملفات".
اختيار الملفات: حدد الصور والفيديوهات والتطبيقات التي تريد نقلها.
التحويل: اتبع التعليمات لنقل الملفات إلى بطاقة SD.
مستعرض الملفات: استخدم مستعرض الملفات المدمج في هاتفك أو تطبيقًا خارجيًا.
حذف الملفات القديمة: ابحث عن الملفات القديمة والصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية وحذفها.
تنظيف مجلدات التحميلات: تحقق من مجلد التحميلات وحذف الملفات التي تم تنزيلها مؤقتًا.
تطبيقات الجهات الخارجية: هناك العديد من التطبيقات التي تقدم أدوات لتنظيف الهاتف وتحسين أدائه.
الحذر: قبل استخدام أي تطبيق، تأكد من أنه موثوق به ولا يحتوي على برمجيات ضارة.
سلة المحذوفات: تحقق من سلة المحذوفات في تطبيق الصور أو الملفات وحذف العناصر بشكل نهائي.
التنظيم المنتظم: خصص وقتًا منتظمًا لتنظيف هاتفك.
تحديث التطبيقات: تأكد من تحديث التطبيقات بانتظام، حيث قد تحتوي التحديثات على تحسينات في الأداء.
تجنب تثبيت تطبيقات غير ضرورية: قبل تثبيت أي تطبيق، تأكد من حاجتك إليه بالفعل.
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