شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر تيك توك بين الشائعات والحقيقة.. قائمة الدول المحظور عمله بها والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى حول حظر تيك توك في مصر، وذلك تزامنا مع حقيقة حظره في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا، ولكن لم يتم التأكيد على أمر مثل ذلك فى مصر أو مناقشته من جهة حكومية في الوقت الراهن، ولعل ما جعل هذه الشائعة أكثر تصديقا وانتشارا هو تاريخ تيك توك مع الحظر طويل من جانب دول مختلفة حول العالم.

تشعر العديد من الدول بالقلق إزاء أمن تيك توك وعلاقات المنصة بالصين، ولعل على رأسها الولايات المتحدة حيث وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون ضد تطبيق بايت دانس، ووافق على تشريع من شأنه أن يجبر المالك الصيني لتطبيق بايت دانس على بيع المنصة أو مواجهة الحظر.

ووفقا لما ذكره موقع "euro news"، حظرت العديد من الدول تيك توك على الأجهزة الحكومية، خوفًا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفي تيك توك الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى ووصفت الحظر بأنه "معلومات مضللة أساسية"، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار "بدون مداولات أو أدلة".

وفيما يلي قائمة ببعض البلدان والمناطق التي أعلنت أو نفذت بالفعل حظرًا جزئيًا أو كليًا على التطبيق.

أستراليا

في 4 أبريل، حظرت أستراليا تطبيق TikTok على جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية بسبب مخاوف أمنية، حيث قال إشعار صادر عن وزارة المدعي العام إن تطبيق TikTok يشكل مخاطر أمنية وخصوصية بسبب "الجمع المكثف لبيانات المستخدم والتعرض لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تتعارض مع القانون الأسترالي".

إستونيا

في نهاية مارس، صرح وزير تكنولوجيا المعلومات والتجارة الخارجية المنتهية ولايته في إستونيا، كريستيان جارفان، لصحيفة محلية أنه سيتم حظر تطبيق TikTok على الهواتف الذكية التي تصدرها الدولة للمسؤولين العموميين.

المملكة المتحدة

في 16 مارس، أعلن أوليفر دودن، وزير الدولة البريطاني في مكتب مجلس الوزراء، في بيان لمجلس العموم البريطاني حظرًا فوريًا للتطبيق على الأجهزة الرسمية الحكومية.

وقال الوزير في خطابه أمام أعضاء البرلمان: "هذه خطوة احترازية، نحن نعلم أن هناك بالفعل استخدامًا محدودًا لتيك توك في الحكومة، لكن القرار يعد بمثابة نظافة إلكترونية جيدة".

يستند الحظر إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد "أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة".

مؤسسات الاتحاد الأوروبي

حظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئات الثلاث الكبرى في الاتحاد الأوروبي، تيك توك على أجهزة الموظفين، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

دخل حظر البرلمان الأوروبي حيز التنفيذ في 20 مارس، كما أوصى بشدة أعضاء البرلمان والموظفين بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية أيضًا.

فرنسا

في 24 مارس، حظرت الحكومة الفرنسية تثبيت واستخدام التطبيقات "الترفيهية" مثل TikTok وNetflix وInstagram على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف حكومي، ودخل الحظر، الذي تم إخطاره من خلال تعليمات "ملزمة"، حيز التنفيذ على الفور ولا ينطبق على الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.

هولندا

أوصت وزارة الداخلية الهولندية بعدم استخدام جميع التطبيقات من "الدول التي لديها برنامج إلكتروني عدواني يستهدف هولندا أو المصالح الهولندية" على الهواتف التي توزعها الحكومة.

لم تحدد تيك توك بالاسم، لكن النصيحة جاءت بعد تقييم أجرته وكالة الاستخبارات الوطنية AIVD حذرت فيه من أن التطبيقات من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران تحمل "خطرًا متزايدًا للتجسس".

النرويج

حظر البرلمان النرويجي تيك توك من أجهزة العمل، بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف الصادرة لموظفي الحكومة، وقالت وزيرة العدل إميلي إنجر ميهل في بيان إن "أجهزة الاستخبارات النرويجية حددت روسيا والصين كعوامل خطر رئيسية لمصالح الأمن النرويجية في تقييماتها للمخاطر".

بلجيكا

في 10 مارس، أعلنت بلجيكا أنها حظرت TikTok على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من قبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.

الدنمارك

في 6 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها "ستحظر استخدام التطبيق على الوحدات الرسمية" كإجراء للأمن السيبراني.

الهند في عام 2020، فرضت الهند حظرًا على تيك توك وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة WeChat، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن. جاء الحظر بعد وقت قصير من اشتباك بين القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة العشرات.

تم منح الشركات فرصة للرد على الأسئلة المتعلقة بمتطلبات الخصوصية والأمان، لكن الحظر أصبح دائمًا في يناير 2021.

نيوزيلندافي 17 مارس، أعلنت نيوزيلندا حظر تطبيق تيك توك على هواتف المشرعين الحكوميين في نهاية الشهر، وعلى عكس دول أخرى مثل المملكة المتحدة، لا يؤثر الحظر على جميع العاملين في الحكومة ولا ينطبق إلا على حوالي 500 شخص في المجمع البرلماني.