شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يدعو المستخدمين لاختبار ميزة "ملاحظات المجتمع" لتصحيح المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت منصة يوتيوب للمستخدمين تصحيح المعلومات غير الدقيقة أو غير الواضحة فى محتواها، وفقا للميزة الجديدة ملاحظات المجتمع.

ويبدو أن موقع يوتيوب بدأ فى طرح ميزة ملاحظات المجتمع لمجموعة مختارة من المستخدمين، وتظهر لقطات الشاشة لدعوة يوتيوب الرسمية للانضمام إلى البرنامج التجريبى لميزة تصحيح المجتمع الجديدة فى جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعى، وفقًا لموقع 9to5Google.

وأعلن يوتيوب لأول مرة عن ميزة ملاحظات المجتمع في يونيو، وتتيح الميزة الجديدة للمشاهدين إرسال دعاية قصيرة توفر سياقًا إضافيًا أو معلومات صحيحة لمحتوى فيديو معين، وتأتى ميزة ملاحظات المجتمع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولا يوجد تاريخ بدء رسمي للميزة الجديدة، لكن يوتيوب أضاف قسمًا إلى قاعدة بيانات "المساعدة" الخاصة به يحتوي على تعليمات حول كتابة الملاحظات وإرسالها، وقد تواصلنا أيضًا مع جوجل للتعليق على الميزة الجديدة.

ويتوفر البرنامج التجريبي حاليًا باللغة الإنجليزية فقط للأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة، وفقًا لصفحة الدعم، وقالت الشركة سابقًا إنها ستدعو المشاركين عبر البريد الإلكتروني أو حساب Creator Studios الخاص بهم.

وستقدم المجموعة المختارة من موضوعات الاختبار تعليقات إلى يوتيوب لمساعدة النظام الأساسي في تحديد الملاحظات "المفيدة" أو "المفيدة إلى حد ما" أو "غير المفيدة"، قبل طرح ميزة ملاحظات المجتمع للجمهور، وفقًا لمدونة يوتيوب الرسمية.