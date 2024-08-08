شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الشهر الماضى ثانى أكثر يوليو حرارة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات التي جمعتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S)، أن الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهر يوليو حرارة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة حرارة السطح في يوليو 16.91 درجة مئوية (62.4 درجة فهرنهايت)، وهو أقل بمقدار 0.04 درجة مئوية (0.07 درجة فهرنهايت) فقط من أعلى مستوى سابق في يوليو 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من عدم كسر الرقم القياسي الشهري، فقد شهد الشهر الماضي أكثر الأيام حرارة على الإطلاق حيث وصلت درجات الحرارة المتوسطة إلى 17.16 درجة مئوية (62.89 درجة فهرنهايت) في 22 يوليو.

كما أنه مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة في الأشهر الستة الماضية بمقدار 0.27 درجة مئوية (0.49 درجة فهرنهايت) عن عام 2023، فمن المؤكد تقريبًا أن هذا العام سيثبت أنه الأكثر حرارة على الإطلاق.

تستخدم C3S البيانات التي تم جمعها من ملايين الطائرات والسفن ومحطات الأرصاد الجوية والأقمار الصناعية لحساب متوسط درجات الحرارة حول العالم.

وكشفت مجموعة البيانات هذه أن متوسط درجة حرارة السطح العالمية في الشهر الماضي كان أعلى بمقدار 0.68 درجة مئوية (1.22 درجة فهرنهايت) من متوسط يوليو 1991-2020.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، كان متوسط درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 0.27 درجة مئوية من نفس الفترة لعام 2023، مما يجعل من المحتمل للغاية أن يظل عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وتُظهر بيانات الشهر الماضي أيضًا أن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمي للشهر كان أعلى بمقدار 1.48 درجة مئوية (2.66 درجة فهرنهايت) من متوسط يوليو المقدر للفترة 1850-1900 - الفترة التي تم تعريفها بأنها "ما قبل الصناعة".

ووجدت دراسة حديثة أجرتها World Weather Attribution أن الحرارة المستمرة التي شهدتها بعض البلدان في يوليو لم تكن لتحدث لولا تغير المناخ.

وتحتاج الدول لتفعيل بعض الإجراءات لوقف تغير المناخ، منها التوقف عن حرق الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات واستبدالها بالطاقة المتجددة.