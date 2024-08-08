شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit قد يطلب منك الدفع مقابل المحتوى الحصرى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قد تضطر إلى إضافة موقع التواصل Reddit إلى قائمة المنصات المعتمدة على الاشتراك قريبًا، حيث ألمح الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف هوفمان، إلى أن الشركة قد تطلق نوعًا من subreddits، والتي سيتم تصنيفها على أنها محتوى حصري بمقابل.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، هذا يعني أنه للوصول إلى هذه subreddits، قد يتعين على المستخدمين الدفع، فيما شهد الموقع مؤخرا زيادة بنسبة 51% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، ليصل إلى 91.2 مليون، وزيادة بنسبة 54% في الإيرادات، بإجمالي 281.2 مليون دولار، مما يشير إلى مجتمع مستخدمين صحي ومتوسع.



وقال الرئيس التنفيذي أيضًا، إن Reddit تستفيد الآن من الذكاء الاصطناعي من مصادر داخلية وخارجية لتحسين وصقل وظيفة البحث الخاصة بها، بهدف تقديم نتائج أكثر دقة وارتباطًا بالمستخدمين.



فيما تصدرت المنصة عناوين الأخبار بسبب صفقة تدريب الذكاء الاصطناعي مع جوجل في فبراير.



في الآونة الأخيرة، تخلصت Reddit من جميع محركات البحث الأخرى باستثناء Google، وقرر الموقع حظر محركات مثل DuckDuckGo وBing وسيعمل على تبسيط جميع استعلامات المستخدمين إلى Google.



ونفذت Reddit مؤخرًا سياسة حيث تقيد محركات البحث من فهرسة وعرض منشوراتها وتعليقاتها الأخيرة، ما لم توافق محرك البحث على شراكة مدفوعة الأجر، مما يضع فعليًا أحدث محتوياتها خلف جدار الدفع لمحركات البحث.



تعكس تدابير حماية البيانات المشددة التي تتبناها Reddit استراتيجية أعمالها المتطورة، حيث تعطي الأولوية لنمو الإيرادات ورضا المستثمرين من خلال الحد من الوصول إلى المحتوى واستكشاف مصادر دخل بديلة.

