شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يصلح أخطاء النظام.. تفاصيل تهمك عن تحديث iOS 17.6.1 لأجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة أبل تحديث iOS 17.6.1 لمستخدمي iPhone وiPadOS 17.6.1 لمستخدمي iPad، حيث تقول أبل إن التحديثات تتضمن إصلاحات للأخطاء، بما في ذلك إصلاح لمشكلة تتعلق بحماية البيانات المتقدمة.

تعرف على مزايا تحديث iOS 17.6.1

وفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، تقول ملاحظات إصدار أبل لنظامي التشغيل iOS 17.6.1 وiPadOS 17.6.1: "يتضمن هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة ويعالج مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل حماية البيانات المتقدمة".

تعد حماية البيانات المتقدمة ميزة اختيارية تعمل على توسيع التشفير الشامل لعدد من خدمات iCloud الإضافية، بما في ذلك النسخ الاحتياطية لجهاز iCloud والنسخ الاحتياطية للرسائل والصور.

كشفت أبل أن خطأ حماية البيانات المتقدمة في iOS 17.6 أثر على عدد صغير من المستخدمين، وإذا حاول مستخدم تشغيل حماية البيانات المتقدمة وفشلت، فسيتم تقديم رسالة خطأ واضحة له حتى يكون على علم بفشل التغيير.

إذا حاول مستخدم إيقاف تشغيل الميزة وفشلت، فستظهر الواجهة أن الميزة قد تم إيقاف تشغيلها، لكنها لا تزال نشطة على iCloud، لكن بعد تثبيت iOS 17.6.1 وmacOS 14.6.1، سيُطلب من هؤلاء المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات والتحقق من رغبتهم في تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات.

كان iOS 17.6 تحديثًا بسيطًا لجهاز iPhone، تم إصداره الشهر الماضي، وتضمن التحديث عددًا من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأمان.

كما قدم ميزة "Catch Up" الجديدة في تطبيق TV، والتي تستخدم التعلم الآلي لإنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو المميزة لمباريات MLS.

يمكنك تحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى iOS 17.6.1 بالتوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار عام، ثم اختيار تحديث البرنامج.