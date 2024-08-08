شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستهدف 26 أغسطس لإطلاق مهمة رواد الفضاء التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف SpaceX الآن يوم 26 أغسطس لإطلاق "بولاريس داون"، وهي رحلة مأهولة إلى مدار الأرض والتى ستتضمن أول عملية سير فى الفضاء خاصة على الإطلاق، حيث أعلن فريق المهمة عبر منشور على X، عن 26 أغسطس موعدا للمهمة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سترسل بولاريس داون أربعة أشخاص إلى مدار الأرض على متن كبسولة كرو دراجون، والتى ستنطلق من مركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة ناسا فى فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9.

هؤلاء الأعضاء الأربعة فى الطاقم هم رجل الأعمال الملياردير جاريد إيزاكمان، الذى سيقود المهمة؛ والطيار سكوت "كيد" بوتيت، المقدم المتقاعد فى القوات الجوية الأمريكية؛ والمتخصصان فى المهمة سارة جيليس وآنا مينون، وكلاهما مهندسان فى SpaceX.

كما ستدور بولاريس داون حول كوكبنا على ارتفاع حوالى 435 ميلًا (700 كيلومتر)، مما يأخذ الطاقم إلى أبعد من الأرض من أى مهمة منذ عصر أبولو.

بولاريس داون هى الأولى من ثلاث مهام مأهولة مخطط لها فى برنامج بولاريس، والتى ستستخدم جميعها أجهزة سبيس إكس.

سيقود إيزاكمان ويمول الرحلات الثلاث، كما فعل مع Inspiration4، وهى مهمة سبيس إكس الرائدة إلى مدار الأرض فى سبتمبر 2021.

كان من المقرر فى الأصل إطلاق بولاريس داون فى عام 2022، لكن تم تأجيل التاريخ المستهدف عدة مرات.