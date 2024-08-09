شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يساعد منشئى المحتوى على تبادل أفكار الفيديو مع روبوت الدردشة Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع يوتيوب إلى جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصته، ويعمل تطبيق بث الفيديو على دمج Gemini في تطبيقه لمساعدة المستخدمين على تبادل الأفكار حول الفيديو، وفي أحدث مقطع فيديو، نُشر على Channel Insider، أعلنت الشركة المملوكة لشركة جوجل عن إطلاق ميزة Brainstorm with Gemini الجديدة.

وتقدم هذه الميزة مطالبات ومفاهيم وملاحظات اتجاهية واقتراحات للصور المصغرة بناءً على نشاط بحث جوجل، ويمكن لبعض منشئي المحتوى على يوتيوب الوصول إلى الميزة الجديدة داخل YouTube Studio، بهدف تحسين أداء المحتوى، وفقًا لـ TechCrunch.

تهدف ميزة Brainstorm with Gemini إلى إعطاء اليد العليا على منافسيها في السوق، من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في يوتيوب، وتهدف جوجل إلى تحفيز المبدعين على الاستفادة من أدواتها على منصات منافسة مثل ChatGPT من OpenAI، وتعزيز قاعدة مستخدمين مخلصين والحفاظ على ميزة تنافسية في مساحة إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقدم مطالبات Gemini الإضافية للمبدعين رؤى لتحسين المحتوى والبقاء على انسجام مع اهتمامات الجمهور، وسيساعد هذا المبدعين على تحسين نهجهم في التعامل مع المحتوى، ومن خلال دمج هذه المطالبات في علامة التبويب "البحث"، ويمكن للمبدعين اكتساب وفرة من الأفكار والذكاء لزيادة صدى المحتوى وتأثيره.

تجري يوتيوب حاليًا تجارب على ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطلب مدخلات من المبدعين خلال فترة التجربة هذه لإبلاغ التطوير المستقبلي، وتوضح هذه الخطوة التزام يوتيوب بتسخير الذكاء الاصطناعي وتعزيز منصتها، وتتمتع هذه الميزة بإمكانية تحويل الطريقة التي ينتج بها مجتمع المبدعين الواسع المحتوى ويشاركه.

قبل إعادة تسمية العلامة التجارية باسم "X"، أطلقت تويتر ميزة الملاحظات المجتمعية، وهي ميزة تمكن المستخدمين المختارين من إضافة سياق توضيحي وروابط للتغريدات المضللة، مما يساعد في مكافحة المعلومات المضللة، وبالمثل، تقدم يوتيوب الآن ميزة مماثلة، تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات الكاذبة من خلال السماح للمستخدمين بتوفير سياق إضافي وفحوصات دقة على المحتوى المربك أو المضلل المحتمل.