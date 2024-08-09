شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Google Photos لديها مرشحات جديدة لتحسين التنقل فى المكتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تشهد خدمة Google Photos تغييرًا كبيرًا، مع تغييرات متعددة فى الطريق، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن محرر الفيديو قد يحصل على واجهة جديدة أنيقة وخيارات لضبط سرعة التشغيل، وقد تكون هناك أيضًا ميزات جديدة لمشاركة الصور بسهولة وأداة ذكريات رائعة لتبسيط تحرير اللقطات القديمة.

العثور على ما تبحث عنه فى Google Photos أسهل

فى إصدار 6.94 من Google Photos، تشير سلاسل التعليمات البرمجية التى تم العثور عليها حديثًا إلى مرشحين بحث قادمين: الأحدث وأفضل تطابق، وسيقوم المرشح الأحدث، كما تتوقع، بفرز نتائج البحث حسب التاريخ، مع عرض أحدث صورك أولًا، وسيقوم مرشح أفضل تطابق بتنقيح نتائج البحث لإظهار الصور التى تناسب استعلامك بالفعل.

فى الوقت الحالى، إذا بحثت عن "زهرة" فى Google Photos، فقد ترى مجموعة من الصور التى لا علاقة لها بالزهور، وباستخدام مرشح أفضل تطابق، سيقص التطبيق اللقطات غير ذات الصلة ويعرض لك فقط الصور التى تحتوى على أزهار.

لا تتوقف جوجل عند مرشحات البحث الجديدة فقط، حيث تخطط الشركة العملاقة للتكنولوجيا أيضًا لجعل الألبومات قابلة للتمرير مباشرة فى نتائج البحث، وفى حين أن هذه الميزات غير متوفرة بعد فى الإصدار الحالى من Google Photos، ترقبها فى التحديثات المستقبلية.

قد يبدو هذا تحديثًا بسيطًا، لكنه قد يوفر الوقت ويساعد المستخدمين فى العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع، وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هذا مجرد بداية لإضافة المزيد من المرشحات إلى Google Photos، ولن أتفاجأ إذا طرحت جوجل المزيد من الخيارات فى المستقبل، وسيتعين علينا فقط الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور.