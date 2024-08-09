شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة.. البيتكوين تواصل الارتفاع من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن شهدت سوق العملات المشفرة ركودًا مؤخرًا، عادت إلى التعافي كما تشير مخططات العملات المشفرة يوم الجمعة 9 أغسطس، حيث تمكنت البيتكوين من تحقيق ربح بنسبة 7.63% في البورصات الدولية خلال اليوم الماضي، وبهذا، وصل سعر البيتكوين على CoinMarketCap إلى 61285 دولارًا، ويعد إضفاء الشرعية على تعدين البيتكوين في روسيا أحدث تطور أدى إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة بين عشية وضحاها.

وقال فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لشركة Giottus لـ Gadgets360: "ربما ساهمت الأخبار التي تفيد بأن روسيا شرعت في تعدين البيتكوين بالإضافة إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في هذا التحول.



وعكست عملة الإيثريوم ربحًا بنسبة 8.17 % للتداول عند 2527 دولارًا يوم الجمعة، وفقًا لمؤشر أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360، مع هذا الارتفاع في السعر، تمكنت الإيثريوم من كسر اتجاهها الهبوطي مقابل البيتكوين.



وقال فريق البحث CoinDCX لـ Gadgets360: "بالنسبة للإيثريوم، من الأهمية بمكان أن تكسب أكثر من 2800 دولار للحفاظ على زخمها"، وسجلت Tether وSolana وDogecoin وCardano وTron وAvalanche وPolkadot وChainlink أرباحًا إلى جانب BTC وETH يوم الجمعة.

كما حققت Leo وLitecoin وPolygon وStellar وCronos وCosmos أرباحًا، وقال مكتب CoinSwitch Markets لـ Gadgets360: "هذا الارتفاع مدفوع بثقة المستثمرين المتجددة والتفاؤل، وخاصة استجابة للتطورات التنظيمية الأخيرة التي خففت من حدة التوترات في السوق.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا التعافي قد يتسم بالتقلبات، مع احتمالية تقلبات الأسعار مع مواجهة السوق للتأثيرات الخارجية والديناميكيات المتغيرة"، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 6.64 % في آخر 24 ساعة، وبهذا، وصلت قيمة القطاع إلى 2.15 تريليون دولار، وفقًا لما أظهره CoinMarketCap.

ومن ناحية أخرى، شملت العملات المشفرة الخاسرة Shiba Inu وNear Protocol وUniswap وAave يوم الجمعة.