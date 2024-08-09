شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريك دانس.. جوجل تغير شعارها احتفالاً بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها اليومية طوال فترة أولمبياد باريس، غيرت شركة جوجل شعار محرك البحث لدعم "البريك دانس" أو ما يعرف بـمسابقات رقص البريكنج في الأولمبياد، حيث انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز، ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، في استاد دو فرانس، قبل العرض الذي شارك فيه 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.





رقص البريكنج:

من المقرر أن تقام مسابقات Breakdancing في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 من 9 إلى 10 أغسطس في ميدان الكونكورد، مما يمثل الظهور الرسمي الأول للرياضة في البرنامج وأول رياضة رقص تظهر في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية.

وبعد ظهورها الناجح في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018 في بوينس آيرس، تم تأكيد Breakdancing كواحدة من الرياضات الثلاث الإضافية، إلى جانب رياضة التسلق وركوب الأمواج المعتمدة لباريس 2024.



وستشهد المنافسة ما مجموعه اثنين وثلاثين لاعبًا (ستة عشر من B-Boys وستة عشر من B-Girls) يتنافسون في معارك فردية وجهاً لوجه.

شكل المسابقة:

ستشتمل مسابقة الرقص على حدثين للميداليات على أساس الجنس (أحدهما للرجال والآخر للنساء) حيث سيتنافس ستة عشر فتى وفتاة ضد بعضهم البعض في معارك فردية، وسيدمج كل فتى وفتاة مجموعة كبيرة من حركات الرقص ويتكيف معها، بما في ذلك حركات القوة مثل طواحين الهواء، وحركات الأقدام مثل الست خطوات، والتجميد، والارتجال على إيقاع مسارات الدي جي في محاولة لجمع أعلى الدرجات. سيتقدم المتسابق الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط والجولات التي سجلها الحكام على خصمه في معركة فردية إلى الجولة التالية.