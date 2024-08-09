شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فايننشال تايمز: جوجل وميتا تعاونا فى إعلانات تستهدف المراهقين الصغار والان مع تفاصيل الخبر

عملت جوجل مع شركة ميتا لطرح الإعلانات التي تستهدف المراهقين الصغار حتى لو كانت تتعارض مع قواعد الشركة الأولى، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

واستنادًا إلى المستندات التي اطلعت عليها الصحيفة، عملت جوجل على مشروع تسويقي مصمم للإعلان عن انستجرام لمستخدمي يوتيوب ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عامًا.

وقامت جوجل بحظر استهداف الإعلانات على أساس العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن يقال إن الشركة وجدت ثغرة واستخدمتها.

ونظرًا لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الفئة السكانية التي أرادوا الوصول إليها، فقد استهدفوا بدلاً من ذلك مجموعة من المستخدمين الذين صنفتهم جوجل على أنهم "غير معروفين".

وقالت صحيفة التايمز إن موظفى جوجل اقترحوا المجموعة على ميتا، لأن الشركة لديها نقاط بيانات تثبت أن عددًا كبيرًا من المستخدمين تحت هذا التصنيف تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وبحسب ما ورد أخبرت الشركة ميتا أن التفاعل اليومي الذي تحصل عليه من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عامًا يتجاوز تفاعل تيك توك وانستجرام.

وتقول المعلومات أن استخدام هذه الثغرة يتعارض مع قواعد جوجل أيضًا، نظرًا لأن لديها سياسات ضد استهداف الوكيل، وعملت ميتا وجوجل مع وكالة الإعلام Spark Foundry لإطلاق برنامج التسويق في كندا بين فبراير وأبريل، وفقًا للتقرير.

وعندما كان أداء التطبيق جيدًا، بدأوا تجربة في الولايات المتحدة في شهر مايو ووضعوا خططًا لتوسيعه ليشمل مناطق أخرى، بالإضافة إلى تضمين تطبيقات ميتا أخرى في الحملة.

ومع ذلك، قامت جوجل بالتحقيق في المشروع وألغته في النهاية بعد أن اتصلت بها صحيفة التايمز، وقالت الشركة للنشر: "نحن نحظر تخصيص الإعلانات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا".

وقالت إن إجراءاتها الوقائية عملت بشكل صحيح في هذه الحالة لأنها لم تستهدف بشكل مباشر مستخدمي يوتيوب المسجلين الذين يعرفون أن أعمارهم 18 عامًا.

ومع ذلك، لم تنكر تمامًا استخدام الثغرة وقالت فقط إنها ستتخذ "إجراءات إضافية لتعزيزها" مندوبي المبيعات بأنه يجب عليهم ألا يساعدوا المعلنين أو الوكالات في إدارة الحملات" التي تحاول الالتفاف حول سياساتها.