شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق المركبة الفضائية مارس 7 لكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الاتحاد السوفيتي مركبته الفضائية مارس 7 "Mars-7"، في مثل هذا اليوم 9 أغسطس من عام 1973، حيث إنها كانت الأخيرة لبرنامج المريخ في البلاد، وتتألف من مركبة هبوط ومركبة مدارية تم ضبطها للدوران حول الكوكب الأحمر وجمع بيانات حيوية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، وضعت المراحل الثلاث الأولى من صاروخ بروتون-ك الحامل المركبة الفضائية ومرحلتها العليا في مدار أرضي منخفض قبل إطلاق وحدة بلوك دي لدفع Mars-7 إلى مدار مركزه الشمسي الذي سيحمله إلى الكوكب الرابع من الشمس.

وعندما وصل Mars-7 إلى وجهته في 9 مارس 1974، بدأت المشاكل، حيث فشل هبوط المركبة الفضائية في الانفصال بنجاح عن حاملها.

وبعد الانفصال وبدء الهبوط، فشل صاروخ رجعي، وأخطأت المركبة الهبوط في الغلاف الجوي للمريخ، مما أدى إلى إحباط عملية الهبوط.

وألقي باللوم في هذه المشكلة على الترانزستورات المعيبة التي أدت في السابق إلى فشل مهمة المريخ 4، وتُركت المركبة المريخ 7 تطفو حول الشمس.