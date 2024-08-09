شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو النسخة المجانية من ChatGPT يمكنهم استخدام Dall-E 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتيح ChatGPT الآن لجميع المستخدمين تجربة إنشاء صور الذكاء الاصطناعي (AI) المدعومة بنموذج Dall-E 3 AI الداخلي من OpenAI، حيث أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي مؤخرًا أن مستخدمي المستوى المجاني من ChatGPT سيتمكنون الآن من إنشاء ما يصل إلى صورتين يوميًا باستخدام chatbot.

جدير بالذكر أن نموذج Dall-E 3 تم إصداره من قبل الشركة في سبتمبر 2023 ومنذ إطلاقه، كان مشتركو ChatGPT Plus فقط هم من يمكنهم الوصول إليه، وهي أيضًا المرة الأولى التي يتوفر فيها نموذج إنشاء الصور بواسطة OpenAI لغير المشتركين.

وفي منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، أعلن الحساب الرسمي لـ OpenAI أن قدرات إنشاء الصور Dall-E 3 ستمتد حتى إلى هؤلاء المستخدمين الذين لم يشتركوا في المنصة، وحددت الشركة الحد اليومي بصورتين لمستخدمي المستوى المجاني، على الرغم من عدم وجود تأثير على جودة الصور التي يمكن إنشاؤها وتعقيد المطالبة التي يمكن استخدامها.

على الرغم من أن OpenAI قالت إن الميزة قيد التنفيذ، إلا أن Gadgets 360 كان قادرًا على الوصول إليها في وقت كتابة هذا، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتمكن جميع المستخدمين من إنشاء صور على ChatGPT.

ويمكن للمستخدمين إنشاء صور على كل من واجهة الويب لبرنامج الدردشة AI وعلى تطبيقات Android وiOS، والجدير بالذكر أنه لا يزال من الممكن إنشاء الصور حتى إذا وصل استخدام نموذج GPT-4o AI إلى الحد اليومي.

على واجهة الويب، يمكن للمستخدمين إما الانتقال إلى واجهة Dall-E باستخدام اللوحة الجانبية على موقع ChatGPT أو إنشاءها مباشرةً باستخدام ChatGPT، وستتطلب واجهة Dall-E 3 كتابة مطالبة مفصلة بمعلومات حول الزاوية والإضاءة والالتصاق بالمطالبة والكاميرا والمزيد للحصول على الناتج المطلوب.

ويمكن لأولئك الذين يريدون الصورة الصحيحة دون بذل الكثير من الجهد كتابة مطالبة عامة على ChatGPT، وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة كتابة مطالبة مفصلة نيابة عنك لتوليد الصورة، ميزة تحرير الصور التي تمت إضافتها لمستخدمي Plus في أبريل غير متاحة للمستخدمين المجانيين.