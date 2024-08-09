شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تسريب ألوان هاتف iPhone 16 المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

تظل أبل صامتة بشأن أجهزتها الرائدة، لكن هذا لا يعني أن التسريبات تتوقف يومًا، فمن زر "التقاط" الجديد إلى تصميم الكاميرا الرأسي، تشير التسريبات إلى أن iPhone 16 قد يكون مليئًا بميزات جديدة، وبينما اختارت أبل ظلالًا أكثر هدوءًا في مجموعة iPhone 15، تشير التسريبات إلى أن الشركة هذا العام سيأتي بألوان أكثر إشراقًا.



ألوان أيفون

يأتي أحدث تسريب من Zollotech، الذي نشر مقطع فيديو على قناته على YouTube يُظهر ما يدعي أنه الألوان الخمسة لجهاز iPhone 16.

وقال Zollotech في وصف الفيديو: "إن حدث أبل الخاص بـ iPhone 16 وiPhone 16 pro على بعد شهر واحد فقط وتعمل أبل بجد لتجهيز ملايين أجهزة iPhone للإطلاق في سبتمبر 2024".

سيتمكن عشاق أبل من الاختيار بين الأزرق والأخضر والأبيض والأسود والوردي، حيث سيحصل iPhone 16، وبينما لم تؤكد Apple أو تنفي الشائعات بعد، لجأ المعجبون إلى التعليقات للتعبير عن سعادتهم بالألوان المزعومة.

كتب أحد المشاهدين: "أخيرًا، ألوان نابضة بالحياة"، وأضاف آخر: "الألوان أفضل بكثير.. أحب هذه الألوان".

وقال آخر مازحًا: "هذا اللون الأخضر هو لون التسعينيات، يبدو وكأنه ينتمي إلى شقة سكنية في بالم سبرينجز تعود إلى التسعينيات".