شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "مارس إكسبريس" ترصد بحيرة المريخ القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقطت مركبة مارس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والتي تدور حول المريخ منذ عام 2003، بقايا قاع بحيرة قديمة مجففة، والتي تعد أكبر من أي بحيرة موجودة حاليًا على الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كتب علماء وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "تُعرف هذه البقعة من المريخ، التي تظهر في منظر جديد من كاميرا ستيريو عالية الدقة (HRSC) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، باسم كاراليس كايوس"، مضيفًا: "نعتقد أن الماء، والكثير منه، كان موجودًا هنا ذات يوم".



بحيرة المريخ القديمة

توجد في منطقة كاراليس كايوس عدة أحواض فارغة الآن تشكل بقايا بحيرة إريدانيا، وهي بحيرة قديمة كانت مساحتها حوالي 424712 ميلًا مربعًا (1.1 مليون كيلومتر مربع).

يعتقد علماء وكالة الفضاء الأوروبية أن البحيرة كانت موجودة منذ حوالي 3.7 مليار سنة وتحتوي على ما يكفي من الماء لملء بحر قزوين ثلاث مرات.



بحيرة المريخ

أما قاع البحيرة القديم جاف الآن ومليء بالتلال المرتفعة التي تشكلت بواسطة الرياح التي اجتاحت الغبار عبر الكوكب.

تُظهر صور مارس إكسبريس أيضًا شقين طويلين يمران عبر المنطقة، ويقطعان قاع البحيرة القديم، وتُعرف هذه الصدوع باسم صدوع Sirenum Fossae وهي دليل على النشاط البركاني في المنطقة.