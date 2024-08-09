شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق مركبة الفضاء سبيس إكس كرو-9 إلى 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل مهمة رواد الفضاء المرتقبة للغاية سبيس إكس كرو-9 إلى 24 سبتمبر 2024، بسبب مشاكل فنية مستمرة مع مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، وكان من المقرر في الأصل أن تنطلق المركبة في 18 أغسطس، ولكن تم تأجيل إطلاق كرو-9 للسماح لوكالة ناسا بمزيد من الوقت لحل التحديات المتعلقة برحلة بوينج التجريبية للطاقم (CFT) التي ترسو حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS).

يأتي التأخير في الوقت الذي تعمل فيه ناسا وبوينج على معالجة المشاكل التي واجهتها كبسولة ستارلاينر، التي أطلقت في 5 يونيو وعلى متنها رواد فضاء ناسا سونيتا ويليامز وباري "بوتش" ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية. تم تحديد المركبة الفضائية في البداية للبقاء لمدة أسبوع في المدار ولكنها ظلت ترسو بسبب العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك فشل خمسة من دافعات نظام التحكم في رد الفعل البالغ عددها 28.

هذه المحركات ضرورية لقدرات المناورة للمركبة الفضائية، وقد دفع فشلها إلى إجراء تقييمات مطولة لضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء إلى الأرض.

وصرحت وكالة ناسا في تحديث لها في 6 أغسطس: "يسمح هذا التعديل بمزيد من الوقت لمديري المهمة لاستكمال تخطيط العودة لاختبار رحلة طاقم بوينج التابع للوكالة والذي تم ربطه حاليًا بالمختبر المداري"، وتعد مهمة CFT هي أول مهمة رواد فضاء على الإطلاق لشركة بوينج مع كبسولة ستارلاينر، ونجاحها أمر بالغ الأهمية لمستقبل برنامج طاقم بوينج التجاري.

وستنقل مهمة Crew-9 فريقًا متنوعًا من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك زينا كاردمان ونيك هاج وستيفاني ويلسون ورائد الفضاء ألكسندر جوربونوف من وكالة ناسا، وكجزء من الرحلة التشغيلية التاسعة المأهولة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، تعد مهمة Crew-9 حاسمة للحفاظ على الوجود البشري المستمر على متن محطة الفضاء.

في غضون ذلك، تستعد مهمة Crew-8 التابعة لوكالة ناسا للعودة إلى الأرض بعد فترة ستة أشهر قضتها على متن محطة الفضاء الدولية، وقد أجرى رواد الفضاء في Crew-8، الذين وصلوا في أوائل مارس، مجموعة متنوعة من التجارب العلمية ومهام الصيانة كجزء من مهمتهم.

ويؤكد تأخير Crew-9 على الطبيعة المعقدة لاستكشاف الفضاء، حيث يكون التخطيط الدقيق والسلامة من الأمور ذات الأهمية القصوى.