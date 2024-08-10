شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الفيدرالية تقترح قواعد جديدة لمكالمات ورسائل الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قواعد جديدة تحكم استخدام المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويركز جزء من الاقتراح على إنشاء تعريف واضح للمكالمات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما يركز الباقي على حماية المستهلك من خلال جعل الشركات تكشف عن وقت استخدام الذكاء الاصطناعي في المكالمات أو الرسائل النصية.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية: "يوفر هذا للمستهلكين فرصة لتحديد وتجنب تلك المكالمات أو الرسائل النصية التي تحتوي على مخاطر متزايدة للاحتيال وعمليات الاحتيال الأخرى ، وتتطلع الوكالة أيضًا إلى ضمان حماية الاستخدامات المشروعة للذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل.

واقتراح اليوم هو أحدث إجراء اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتنظيم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية والنصوص الآلية.

وقد تحركت اللجنة بالفعل لفرض حظر على الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية، ودعت شركات الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة، وقبل انتخابات نوفمبر من هذا العام، كان هناك بالفعل استخدام واحد ملحوظ للمكالمات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في محاولة لنشر معلومات مضللة بين الناخبين في نيو هامبشاير.