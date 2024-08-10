شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أزمة استخدام بيانات مستخدمى X في تدريب الذكاء الاصطناعى Grok والان مع تفاصيل الخبر

وافقت منصة التواصل الاجتماعي X على عدم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الوقت الحالي باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل أن يكون لديهم خيار سحب موافقتهم.

ووفقًا لما ذكره موقع "gadgets360"، سعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرائدة في الاتحاد الأوروبي لمعظم شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى بسبب موقع عملياتها في الاتحاد الأوروبي في البلاد، إلى أمر بتعليق أو تقييد X من معالجة بيانات المستخدمين لأغراض تطوير أو تدريب أو تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

قالت X المملوكة لإيلون ماسك، إنها تسمح لجميع المستخدمين بتحديد ما إذا كان يمكن استخدام منشوراتهم العامة بواسطة روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، Grok.

ومع ذلك، قالت القاضية ليوني رينولدز إنه من الواضح أن X بدأت في معالجة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في 7 مايو ولم تقدم خيار الانسحاب إلا من 16 يوليو.

فيما قال محامٍ عن المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر إن البيانات التي تم جمعها من مستخدمي الاتحاد الأوروبي بين 7 مايو و 1 أغسطس لن تُستخدم حتى يتم البت في إجراءات أمر لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) من جانب المحكمة.

ومن المقرر أن يقدم محامو X أوراق معارضة ضد أمر التعليق بحلول 4 سبتمبر، حسبما سمعت المحكمة، وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، قال حساب X Global Government Affairs إن الأمر الذي طلبته الهيئة التنظيمية كان "غير مبرر ومبالغ فيه ويستهدف X دون أي مبرر".