شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 سيناريوهات حال عودة رواد ناسا العالقين على مركبتهم.. الأسوأ الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

أصبح رواد تابعون لوكالة ناسا عالقين في الفضاء لعدة أشهر بسبب خلل في مركبة بوينج الفضائية، لكن عودتهم إلى الأرض قد تكون أكثر رعبًا، حيث كان من المفترض أن يتواجد سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور في محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام فقط عندما انطلقوا على متن مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج في 5 يونيو، لكن خللًا في محركات الدفع الخاصة بالكبسولة جعلهم عالقون هناك لأكثر من شهرين، وتقول ناسا إنهم قد لا يعودون حتى فبراير من العام المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقرر وكالة الفضاء الآن ما إذا كانت ستستمر في استخدام مركبة ستارلاينر المعيبة أو إطلاق مهمة إنقاذ باستخدام مركبة SpaceX المنافسة، وهو ما سيكون محرجًا للغاية لشركة بوينج.

شرح رودي ريدولفي، قائد نظام الفضاء السابق في الجيش الأمريكي، ثلاثة سيناريوهات مخيفة يمكن أن تحدث إذا اختاروا الذهاب فى مركبتهم الفضائية، بما في ذلك السيناريو الأسوأ الذي قد يرى الطاقم يحترق داخل الكبسولة عند إعادة الدخول.

تكمن مشاكل ستارلاينر في وحدة الخدمة، والتي تشبه مركز التحكم للمركبة بأكملها، وتحتوي على أنظمة تتحكم في المحركات الدافعة والطاقة، فضلاً عن الماء والأكسجين للركاب.

هذه الوحدة، التي تقع في أسفل الكبسولة، مهمة أيضًا لمحاذاة المركبة للعودة إلى الأرض قبل أن تنطلق بعيدًا، ويجب أن تضع وحدة الخدمة الكبسولة على ارتفاع بزاوية حتى تتمكن من العودة إلى الأرض.

إذا كانت الزاوية غير مناسبة، فإن المركبة سترتد عن الغلاف الجوي مما يترك ناسا لتسرع في تحديد موقعها في المدار.

إذا كانت الزاوية شديدة الانحدار، فهناك المزيد من الاحتكاك وفرصة أكبر للاحتراق في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تبخر الركاب.

إذا كانت الزاوية ضحلة جدًا، فقد ترتد المركبة الفضائية عن الغلاف الجوي وتنطلق مرة أخرى إلى الفضاء.

قال ريدولفي: "طالما أن الكبسولة مصطفة بشكل صحيح للعودة إلى الأرض، فكل شيء على ما يرام"، مضيفا "إذا لم تكن الكبسولة في وضع مستقيم، فإنها إما تحترق أو ترتد إلى الفضاء".

وأضاف ريدولفي: "إذا وضعت وحدة خدمة ستارلاينر الكبسولة في نافذة إعادة دخول شديدة الانحدار، فمن المحتمل أن يفشل درع الحرارة الكاسح للكبسولة".

فشلت خمسة محركات دفع خلال الرحلة التي استغرقت 24 ساعة والتي نقلت رائدي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو الماضى، وأحد المخاوف الرئيسية هو أن المزيد من المحركات قد تفشل في رحلة العودة، مما يتركهم عالقين، في مكان ما بين محطة الفضاء الدولية والأرض.

بناءً على كمية الأكسجين وقدرات الطاقة التي تمتلكها ستارلاينر، سيكون لدى الطاقم حوالي 96 ساعة لإحياء المحركات والهبوط مرة أخرى على الأرض.

وسيحتاجون إلى تحديد المحركات التي تعطلت على أمل إغلاقها ولا يزال لديهم موارد كافية لقضاء بضع ساعات في العودة إلى الوطن.

وأوضح ريدولفي أنه من الممكن أن تصل المركبة إلى الأرض حتى في هذا السيناريو، إذا لم تستمر محركات الدفع وتسربات الهيليوم، ولكن بعد ذلك يجب أن تعمل وحدة الخدمة بشكل مثالي.

ولكن قد تضطر ناسا إلى إرسال مركبة إنقاذ إلى مركبة ستارلاينر لاستعادة رواد الفضاء، وإن مهمة الالتحام الفضائي، على الرغم من إمكانية حدوثها، لم يتم تنفيذها إلا مرة واحدة في تاريخ البشرية لإنقاذ مركبة غير مأهولة.

وقال ريدولفي: "تعرف ناسا كيف تفعل ذلك، لكن الأمر يستغرق وقتًا فقط"، مضيفا "إذا ارتدت ستارلاينر عن الغلاف الجوي، فيجب عليهم تحديد موقعها. يمكنك الحصول على تخمين عام عن مكان وجود المركبة، ولكن عليك أن تبدأ في أخذ الرادار والملاحظات البصرية وحساب المدار الذي توجد فيه الآن"

ومع ذلك، قال ريدولفي إنه بمجرد تحديد موقع ستارلاينر، سيتعين على وكالة ناسا تدريب فريق آخر من رواد الفضاء لأداء مهمة الالتحام في الفضاء.

وبينما السيناريوهات الثلاثة ممكنة مع المركبة الخاصة برواد الفضاء، أشار ريدولفي إلى أنه يعتقد أن وكالة ناسا ستختار مركبة أخرى لإجراء مهمة الإنقاذ، ومن المرجح أن تنطلق كبسولة كرو دراجون مع اثنين من رواد الفضاء في سبتمبر، مما يسمح بمقعدين لويليامز وويلمور عند العودة مع الانتظار للعام المقبل.