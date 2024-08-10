شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطرح iPad Air بشاشة OLED في وقت مبكر من عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن أبل تعمل على ترقية iPad Air بشاشة OLED، ما يجعله الجهاز اللوحي الثاني في تشكيلة الشركة المزود بتقنية العرض المحسنة بدلاً من شاشات Liquid Retina IPS LCD الخاصة بالشركة.

ويقال أيضًا إن الشركة اختارت موردًا للشاشات على طرازات iPad Air المحدثة، في وقت سابق من هذا العام، قدمت أبل جهاز iPad Pro (2024) بتقنية Tandem OLED الجديدة وتصميم نحيف، بينما يتميز iPad Air (2024)، الذي وصل أيضًا بحجمين للشاشة، بشاشة LCD.

وستطلق أبل جهاز iPad Air المحدث بشاشة OLED "في وقت مبكر من عام 2026"، وفقًا لتقرير (باللغة الكورية) من The Elec، ومن المتوقع أيضًا أن تطلق شركة تصنيع iPhone نسخة محسنة من iPad Mini بشاشة OLED، والتي تحتوي حاليًا على شاشة Liquid Retina IPS LCD مقاس 8.3 بوصة، في نفس العام.

تم تجهيز أحدث طراز iPad Pro (2024) الذي تم إطلاقه في مايو بشاشة Tandem OLED متقدمة توفر سطوعًا متزايدًا وإعادة إنتاج ألوان محسّنة وتقليل استهلاك الطاقة، مع تمكين عامل شكل أنحف.

من ناحية أخرى، لن يتم تجهيز طراز iPad Air OLED المزعوم بنفس تقنية العرض، مما يسمح للشركة بالحفاظ على تكاليف تصنيع الجهاز وسعر التجزئة أقل من طراز iPad Pro.

واتسعانت أبل بشركة Samsung Display لتزويد لوحات OLED لهذه الطرز من iPad Air، نظرًا لقدرتها على إنتاج الشاشات بكميات كبيرة (على خط A3) بمعدل أعلى من منافستها الكورية الجنوبية LG Display (على خطوط E6)، وفقًا للتقرير.

وقد يصل طراز iPad Air OLED المزعوم بحجمين للشاشة، تمامًا مثل iPad Air (2024) لهذا العام والذي تم إطلاقه بإصدارين 11 بوصة (2360 × 1640 بكسل) و13 بوصة (2732 × 2048 بكسل) جنبًا إلى جنب مع شريحة M2 من أبل، ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل في الخلف والأمام للصور ومكالمات الفيديو على التوالي. كما أنه مزود بمنفذ USB Type-C الذي يدعم الشحن بقوة 20 وات عند توصيله بشاحن متوافق.