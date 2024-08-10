شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تأخر العودة للأرض.. كيف يقضى رائدا فضاء ناسا وقتهما منذ 63 يوما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة يسودها القلق والخوف، تلك التى عاشها رائدا فضاء خارج كوكب الأرض، فبعدما انطلق رائدا الفضاء بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، فى رحلة مدتها ثمانية أيام تحول الأمر إلى إقامة ممتدة محتملة فى مدار على ارتفاع 262 ميلاً فوق الأرض، حيث تحدث رائدا الفضاء مع عائلتيهما حول احتمال عدم عودتهما إلى الوطن حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن رائدا الفضاء اللذان كانا يقودان الرحلة الأولى لمركبة ستارلاينر الفضائية التابعة لشركة بوينج، ظلا عالقين في الفضاء لمدة 63 يوما، حيث كان كل من ويلمور وويليامز على اتصال دائم بعائلاتهما فى انتظار مصيرهما النهائي.



رائدا الفضاء

وبحسب الصحيفة، ظل رائدا الفضاء فى انتظار حل مشكلات تأخر عوتهما إلى الأرض، وحاولا طمأنة العائلة على أنفسهما، خاصة أن هذه ليست الرحلة الأولى لهما فى الفضاء، حيث تم اختيار ويليامز كرائدة فضاء من قبل وكالة ناسا في عام 1998، وهي من قدامى المحاربين فى مهمتين فضائيتين قبل قيادة ستارلاينر، كما أنها طيارة سابقة في البحرية، وسجلت أكثر من 3000 ساعة طيران في أكثر من 30 طائرة مختلفة، وفي مهمتيها الفضائيتين، قامت بسبع عمليات سير في الفضاء بلغ مجموعها أكثر من 50 ساعة، وقضت أيضًا أكثر من 385 يومًا في الفضاء، وهي متزوجة وليس لديها أطفال.

بينما ويلماور، طيار سابق في البحرية، وانضم إلى وكالة ناسا في عام 2000، وأجرى مهمتين فضائيتين سابقتين، أمضى أكثر من 242 يوماً في الفضاء، وقام بأربع رحلات سير في الفضاء، ويقيم في هيوستن مع زوجته وابنتيه.



رواد الفضاء

وواجهت مركبة ستارلاينر مشكلات ميكانيكية خطيرة في نظام الدفع الخاص بها، مما أدى في النهاية إلى تقطعت السبل بويتمور وويليامز في محطة الفضاء الدولية، بدورها، أعلنت وكالة ناسا، عن تأخير آخر في إعادتهما إلى الأرض، لافتة إلى أن رواد الفضاء قد لا يعودون على متن مركبة ستارلاينر على الإطلاق، فيما يشعر المهندسون بالقلق إزاء فقدان السيطرة مع عودة ستارلاينر إلى الأرض، وسيجرون اختبارات متعددة في الأسابيع المقبلة، وإذا قرروا أن المخاطر مرتفعة للغاية، فلن يكون أمام ويلمور وويليامز خيار سوى ركوب رحلة العودة "كرو 9" التابعة لـ "سبيس إكس" في فبراير 2025.

كما حذرت وكالة ناسا من المخاطر المحتملة على متن مركبة ستارلاينر، موضحة أنها ستواصل إجراء الاختبارات لتحديد خطط رواد الفضاء بحلول نهاية أغسطس الجاري، إلا أن الشركة المصنعة لها تصر على أن رحلة العودة ستكون آمنة لرواد الفضاء، ففي بيان صدر يوم الجمعة، أكدت شركة بوينج، أن العودة بالمركبة لن تشكل أي خطر على رواد الفضاء.

وتابع بيان الشركة: "لا تزال بوينج واثقة من مركبة ستارلاينر الفضائية وقدرتها على العودة بأمان مع الطاقم، ونواصل دعم طلبات وكالة ناسا لإجراء اختبارات إضافية وبيانات وتحليلات ومراجعات لتأكيد قدرات المركبة الفضائية على الانفصال والهبوط الآمن".