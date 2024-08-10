شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحت الأمواج .. تهديدات متزايدة للكابلات البحرية المغذية للعالم بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، تركت أجزاء كبيرة من تونجا بدون إنترنت عندما انقطع كابل تحت البحر، فهو سيناريو أكثر شيوعًا مما يُفهم، ففي الأيام الأولى من عام 2022، في أعقاب ثوران بركاني ضخم، عندما أظلمت تونجا، أرسل الثوران تحت الماء موجات تسونامي عبر أرخبيل تونجا القريب وغطى رمال المرجان البيضاء في الجزيرة بالرماد.

وتسببت قوة ثوران هونجا-تونجا-هونغا-هاباي في قطع اتصال الإنترنت مع تونجا، ما تسبب في انقطاع الاتصالات في اللحظة التي كانت فيها الأزمة تتكشف، فعندما تمت استعادة الكابل البحري الذي يوفر الإنترنت للبلاد بعد أسابيع، كان حجم الاضطراب واضحًا، لقد أعاق الافتقار إلى الاتصال جهود التعافي، وفي الوقت نفسه دمر الشركات والتمويل المحلي، الذي يعتمد الكثير منها على التحويلات المالية من الخارج.

لقد كشفت الكارثة عن نقاط الضعف الشديدة في البنية التحتية التي تدعم عمل الإنترنت، حيث تقول نيكول ستاروسيلسكي، أستاذة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومؤلفة كتاب "الشبكة تحت الماء"، إن الحياة المعاصرة لا تنفصل حقًا عن الإنترنت التشغيلي.

وبالتالي، فهي تشبه إلى حد كبير مياه الشرب - وهي المرافق التي تدعم وجودنا ذاته، ومثل الماء، فإن قِلة قليلة من الناس يفهمون ما يتطلبه الأمر للانتقال من خزان بعيد إلى صنابير مطبخنا، حيث تصور المستهلكون المعاصرون الإنترنت كشيء غير مرئي في الغلاف الجوي - "سحابة" غير مرئية فوق رؤوسنا مباشرة، تمطر علينا البيانات.

ولأن أجهزتنا غير مقيدة بأي كابلات، يعتقد الكثير منا أن الأمر برمته لاسلكي، كما تقول ستاروسيلسكي، لكن الواقع أكثر غرابة، حيث تصل إلينا كل حركة الإنترنت تقريبًا - بما في ذلك مكالمات زووم، وتدفقات الأفلام، ورسائل البريد الإلكتروني، وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي - عبر الألياف الضوئية عالية السرعة الموضوعة في قاع المحيط.

وهذه هي شرايين العالم الحديث، تمتد لما يقرب من 1.5 مليون كيلومتر تحت سطح البحر، وتربط البلدان عبر كابلات مادية تمرر الإنترنت من خلالها، وتشرح ستاروسيلسكي، عبر تطبيق واتساب، أن البيانات التي تنقل صوتها ستنتقل من هاتفها المحمول إلى برج خلوي قريب. وتقول: "هذه هي القفزة اللاسلكية الوحيدة في النظام بأكمله".

فمن برج الخلية، ستمر عبر مجموعة من كابلات الألياف الضوئية الأرضية، وتسافر بسرعة الضوء تحت الأرض، ثم ستنتقل إلى محطة إنزال الكابلات - عادة في مكان ما بالقرب من الماء - ومن هناك إلى قاع قاع البحر، قبل أن تصل إلى محطة إنزال الكابلات في أستراليا، حيث تتحدث صحيفة الغارديان إلى ستاروسيلسكي.

الجواسيس والتخريب وأسماك القرش

إن حقيقة أن البيانات التي تدعم الاتصالات المالية والحكومية وبعض الاتصالات العسكرية تمر عبر كابلات لا يزيد سمكها عن خرطوم المياه ولا يحميها سوى مياه البحر فوقها، أصبحت في السنوات الأخيرة سبباً للقلق لدى المشرعين في جميع أنحاء العالم.

في عام 2017، أفاد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أن الغواصات الروسية كثفت مراقبتها لكابلات الإنترنت في شمال الأطلسي وفي عام 2018، فرضت إدارة ترامب عقوبات على شركة روسية زُعم أنها قدمت "قدرات تحت الماء" لموسكو، بهدف مراقبة الشبكة تحت الماء، بحسب صحيفة theguardian البريطانية.

وقال جيم لانجيفين، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، إن الهجوم الروسي على الكابلات تحت البحر من شأنه أن يسبب "ضررًا كبيرًا لاقتصادنا وحياتنا اليومية".

إن استهداف كابلات الإنترنت هو سلاح احتفظت به روسيا لفترة طويلة في ترسانتها للحرب الهجينة، فعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، قطعت موسكو اتصال الكابل الرئيسي بشبه الجزيرة، فاكتسبت السيطرة على البنية التحتية للإنترنت، مما مكن الكرملين من نشر معلومات مضللة.

كما أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم الشديد من أن الخصوم قد يستغلون الكابلات البحرية للحصول على "معلومات شخصية وبيانات واتصالات"، وسلط تقرير للكونجرس في عام 2022 حول هذه القضية الضوء على الإمكانات المتزايدة لروسيا أو الصين للوصول إلى أنظمة الكابلات البحرية.

إنها طريقة تجسس مألوفة لدى الولايات المتحدة: ففي عام 2013 كشفت صحيفة الجارديان أن جهاز المخابرات البريطاني قد استغل شبكة كابلات الإنترنت للوصول إلى كميات هائلة من الاتصالات بين أشخاص أبرياء تمامًا، فضلاً عن المشتبه بهم المستهدفين، ثم تم تمرير هذه المعلومات إلى وكالة الأمن القومي.

كما أظهرت الوثائق، التي كشف عنها المبلغ إدوارد سنودن، أن كابلًا بحريًا يربط أستراليا ونيوزيلندا بالولايات المتحدة تم استغلاله للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى بيانات الإنترنت الأسترالية والنيوزيلندية، وعلى الرغم من مجموعة المخاطر والتحذيرات المتزايدة الصخب من الحكومات الغربية، فإن الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكبر لتأمين شبكة الكابلات لم تتم الإجابة عليها إلى حد كبير ويرى الكثيرون أن التهديدات مبالغ فيها.

وقال تقرير للاتحاد الأوروبي لعام 2022: "لا توجد تقارير متاحة للجمهور وموثقة تشير إلى هجمات متعمدة على شبكة الكابلات من قبل أي جهة، سواء كانت روسيا أو الصين أو مجموعة غير حكومية"، ويمكن القول إن هذا يعني أن سيناريوهات التهديد التي تمت مناقشتها قد تكون مبالغ فيها".

كان أحد الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة الغارديان أكثر صراحة في تقييمه، ووصف تهديد التخريب بأنه "هراء"، وتؤكد البيانات ذلك، حيث تظهر أن أسماك القرش والمراسي وصيد الأسماك تشكل تهديدًا أكبر للبنية التحتية للإنترنت العالمية من الجواسيس الروس، وأظهر تقرير أمريكي حول هذه القضية أن التهديدات الرئيسية للشبكة هي "حوادث عرضية تشمل البشر"، في المتوسط، يتم قطع كابل "كل ثلاثة أيام".

يقول التقرير: "تم قطع كابل اتصالات تحت الماء عن طريق الخطأ بواسطة سفينة قبالة سواحل الصومال في عام 2017، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت لمدة ثلاثة أسابيع بتكلفة البلاد 10 ملايين دولار يوميًا".

إنترنت غير متكافئ

لكن بالنسبة للعديد من الخبراء، فإن الخطر الأكبر على الإنترنت ليس التخريب أو التجسس أو حتى المراسي المارقة - ولكن الانتشار غير المتكافئ للبنية التحتية للكابلات التي تمتد عبر العالم، وتربط الشبكات الرقمية في العالم معًا.

يقول ستاروسيلسكي: "لا توجد كابلات في كل مكان". "هناك تركيز في شمال المحيط الأطلسي يربط بين الولايات المتحدة وأوروبا ولكن لا يوجد الكثير في جنوب المحيط الأطلسي"، "لذا ترى أن بعض أجزاء العالم تتمتع بمستوى عالٍ من الاتصال ... والتنوع من حيث وجود طرق متعددة في حالة حدوث انقطاع."

واعتبارًا من عام 2023، كان هناك أكثر من 500 كابل اتصالات في قاع المحيط، لكن نظرة سريعة على خريطة شبكات الكابلات البحرية في العالم تظهر أنها تتركز إلى حد كبير حول المراكز الاقتصادية والسكانية.

يظهر الانتشار غير المتكافئ للكابلات بشكل أوضح في المحيط الهادئ، حيث يوجد في منطقة مثل غوام، التي يبلغ عدد سكانها 170 ألف نسمة فقط والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية، أكثر من 10 كابلات إنترنت متصلة بالجزيرة، ونيوزيلندا، التي يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة لديها سبعة كابلات. تونغا لديها واحد فقط.

وفي أعقاب ثوران بركان تونجا عام 2022، تم حث الحكومات في جميع أنحاء العالم على التحرك، وتكليف تقارير حول نقاط الضعف داخل شبكة الكابلات البحرية الحالية، في حين عملت شركات التكنولوجيا على تعزيز الشبكات لضمان عدم حدوث مثل هذا الحدث مرة أخرى.

في الشهر الماضي، انقطع الإنترنت في تونجا مرة أخرى، وتُركت أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام بعد تلف كابل الإنترنت البحري الذي يربط شبكة الجزيرة، مما تسبب في فوضى للشركات المحلية.

في الوقت الحالي، تؤيد الأساسيات الاقتصادية بناء المزيد من الكابلات عبر العالم الغربي وإلى الأسواق الناشئة، حيث يزدهر الطلب الرقمي، وعلى الرغم من التحذيرات من التخريب أو التلف العرضي - يقول الخبراء أنه بدون ضرورة السوق لإنشاء شبكات أكثر مرونة، فإن الخطر الحقيقي هو أن أماكن مثل تونجا ستستمر في الظلام، مما يهدد وعد المساواة الرقمية الذي تأسست عليه الإنترنت.