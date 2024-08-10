شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر السابق يرفع دعوى قضائية ضد X بسبب 20 مليون دولار من الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس إدارة تويتر السابق، أوميد كردستاني، دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن مالكها الملياردير إيلون ماسك يرفض صرف أكثر من 20 مليون دولار من الأسهم المستحقة له.

وشغل كردستاني منصب الرئيس التنفيذي للشركة من عام 2015 إلى عام 2020 وظل في مجلس الإدارة لمدة عامين آخرين، حتى اشترى ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار، وقال في الشكوى إن الجزء الأكبر من تعويضه كان أسهمًا، ويقول إن ماسك يرفض دفعها.

ويزعم محامو الرئيس السابق أن شركة إكس، كما أعاد ماسك تسمية الشركة، تسعى إلى "جني فوائد خدمة السيد كردستاني لمدة سبع سنوات لتويتر دون دفعه مقابل ذلك".

الدعوى المرفوعة في المحكمة العليا بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية المتخذة ضد ماسك من قبل القادة السابقين في تويتر منذ توليه منصبه، وفي مارس، رفع أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة حجب أكثر من 128 مليون دولار من مدفوعات نهاية الخدمة بعد إقالتهم من الشركة.

وقبل توليه منصبه في تويتر، كان كوردستاني قائدًا تجاريًا لفترة طويلة في شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت.