شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيفرست ليس منها.. خريطة تفاعلية تكشف عن أطول الجبال فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أنه منذ أن تسلق إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي جبل إيفرست لأول مرة في عام 1953، أصبح الجبل التحدي الأكبر لأي متسلق، ولكن مع تزايد احتمال انتشار البشرية في جميع أنحاء النظام الشمسي، قد يواجه متسلقو الجبال في المستقبل تحديًا أكثر صعوبة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكشف خريطة التفاعلية عن أطول الجبال في النظام الشمسي، حيث تتفوق العديد من القمم على أعلى نقاط الأرض، ويمكن العثور على أعلى قمة في النظام الشمسي على كويكب فيستا، وهى صخرة فضائية كبيرة لدرجة أنها تمثل 9% من كتلة جميع الكويكبات المعروفة.

على ارتفاع 22500 متر (74000 قدم)، يبلغ ارتفاع جبل رياسيلفيا في فيستا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع إيفرست ويتكون من فوهة صدمية تغطي 90% من الكويكب بأكمله.

ويأتي في المرتبة الثانية بركان أوليمبوس مونس على المريخ، وهو أطول تركيب بركانى في النظام الشمسي بارتفاع 21945 مترًا (72000 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.

لا يتميز بركان أوليمبوس مونس بطوله الاستثنائي فحسب، بل إن هذا "البركان الدرع" واسع للغاية ويمتد على مساحة تعادل مساحة فرنسا، ولكن لحسن الحظ بالنسبة لأي مستكشفين مستقبليين للمريخ، يبدو أن البركان كان خامدًا لمدة 25 مليون سنة على الأقل.