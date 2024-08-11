شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Starship جاهزة لرحلتها التجريبية الخامسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة SpaceX، إنها فحصت أحدث نموذج لصاروخ Starship العملاق قبل رحلته التجريبية المقبلة، حيث يتكون أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، من عنصرين قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وهما مرحلة أولى ضخمة تسمى سوبر هيفي ومركبة فضائية في المرحلة العليا تعرف باسم شيب.

وفقا لما ذكره موقع "space"، طارت مركبة ستارشيب أربع مرات حتى الآن، لكن سبيس إكس تخطط لزيادة هذا العدد قريبًا إلى الرحلة الخامسة، حيث قالت الشركة عبر X: "ستارشيب وسوبر هيفي جاهزان للطيران، في انتظار الموافقة التنظيمية على الرحلة الخامسة".

وأضافت: "من المقرر إجراء اختبارات إضافية لالتقاط المعزز واختبار مركبة الرحلة أثناء انتظار التصريح للطيران".



مركبة Starship خلال الاختبارات

من المفترض أن تأتي هذه الموافقة التنظيمية من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي تصدر تراخيص للإطلاق من الأراضي الأمريكية.

أما بالنسبة للجزء الثاني من هذا المنشور، تعتزم سبيس إكس التقاط سوبر هيفي العائد أثناء مهمة الرحلة 5، باستخدام أذرع لبرج الإطلاق في موقع ستارباس في جنوب تكساس.



مركبة Starship

لم تجرب SpaceX هذا من قبل، خلال أول أربع رحلات تجريبية لمركبة ستارشيب، والتي جرت في أبريل 2023 ونوفمبر 2023 ومارس ويونيو من هذا العام، حيث كانت الشركة تهدف إلى إنزال سوبر هيفي للهبوط في خليج المكسيك.

حققت SpaceX، هذا في رحلة يونيو، والتي أشادت بها الشركة باعتبارها نجاحًا كاملاً، كما هبطت المرحلة العلوية من ستارشيب، ونجت من إعادة دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض وهبطت في المحيط الهندي.

كانت هذه هي المرة الأولى لكلا مرحلتي ستارشيب، ولم تصطدم سوبر هيفي ولا شيب بالمياه سليمة في أي من الرحلات التجريبية الثلاث الأولى.

لقد اختبرت SpaceX، بالفعل المحركات في كل من مرحلتي مركبة الرحلة 5، وحركت محركات رابتور الـ 33 لمركبة سوبر هيفي في 15 يوليو وستة محركات رابتور لمركبة شيب في 26 يوليو، وهذه الاختبارات، المعروفة بالنيران الثابتة، هي تجارب شائعة قبل الإطلاق للصواريخ.