شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل توفر وحدات معالجة الرسوميات إلى السيارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة إنتل النقاب عن وحدة معالجة رسومات منفصلة للسيارات، Arc A760A، المصممة لجلب "تجربة الألعاب الثلاثية" من المنزل إلى سيارتك، حسبما أعلنت الشركة ، ولم يتم الكشف عن أي شركاء للسيارات، ولكن سيتم طرح السيارات المزودة بالرقائق الجديدة للبيع بحلول عام 2025.

ومع تركيز مشتري السيارات بشكل متزايد على الترفيه داخل السيارة قبل كل شيء، تم تصميم الرقائق "لفتح عصر جديد من تجارب قمرة القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي"، وفقًا للبيان الصحفي لشركة إنتل.

وستسمح وحدات معالجة الرسومات بالتعرف على الصوت والكاميرا والإيماءات لتسهيل التحكم في ما يصل إلى "سبع شاشات عالية الوضوح تعرض رسومات ثلاثية الأبعاد وستة كاميرات مركبة وميزات تفاعلية".

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يتمكن من تشغيل عناوين الألعاب الثلاثية المتطلبات، والترفيه داخل السيارة، وتطبيقات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وسيكون النظام أيضًا مخصصًا للغاية للسائق، وسيتضمن القدرة على "تنفيذ أوامر التحكم المعقدة في السيارة من خلال معالجة اللغة الطبيعية، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمركبة بدقة، وحتى المشاركة في محادثة ممتعة مع المستخدمين، مما يوفر رحلة أكثر تفاعلية وممتعة"، وفقًا لشركة Intel.

وأضافت إنتل أنها أنشأت أكثر من 500 ميزة وتطبيق ذكاء اصطناعي للسيارات، مع أكثر من 100 بائع برمجيات مستقل يعملون على تجارب داخل السيارة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون A760A متوافقًا تمامًا مع البرامج التي تم تطويرها لمنصة iGPU للكمبيوتر الشخصي، مع التوسع من المركبات ذات المستوى المبدئي والمتوسطة إلى السيارات الأعلى.

وقالت إنتل إنها تريد أن تكون "الشريك المفضل لشركات صناعة السيارات"، ومن الواضح أنها تتطلع إلى تنويع عروضها في أعقاب مشاكل مراقبة الجودة مع شرائح الكمبيوتر الشخصي الحديثة والمشاكل المالية التي قد تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 15000 موظف.