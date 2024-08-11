شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة سوزان فوجسكي الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب عن عمر يناهز 56 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، ساندر بيتشاي، على موقع X، "توفيت سوزان فوجسكي، الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب، بعد عامين من الإصابة بالسرطان"، مضيفًا أنه "حزن بشكل لا يصدق على الخسارة"، وكانت تبلغ من العمر 56 عامًا.

وأضاف بيتشاي: "إنها جوهر تاريخ جوجل مثل أي شخص آخر، ومن الصعب تخيل العالم بدونها"، "كانت شخصًا رائعًا وقائدة وصديقة كان لها تأثير هائل على العالم وأنا واحد من عدد لا يحصى من موظفي جوجل الذين أصبحوا أفضل لمعرفتها، سنفتقدها بشدة، أفكارنا مع عائلتها، ارقدي بسلام سوزان".

تركت فوجسكي والدتها، الصحفية والمعلمة إستر فوجسكي؛ وشقيقاتها، جانيت، عالمة الأنثروبولوجيا وعلم الأوبئة، وآنا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 23andMe؛ وزوجها، دينيس تروبر، وأطفالهما الأربعة، وقد توفيت وجسيكي قبل والدها، الفيزيائي البولندي الأمريكي ستانلي وجسيكي.

وقد تزوجت وجسيكي من تروبر في عام 1998، وكتب تروبر على فيسبوك : "تركتنا اليوم زوجتي الحبيبة التي دام زواجنا بها 26 عامًا وأم أطفالنا الخمسة بعد عامين من العيش مع سرطان الرئة غير صغير الخلايا".

وكتب تروبر: "لم تكن سوزان أفضل صديقة لي وشريكة في الحياة فحسب، بل كانت عقلًا لامعًا وأمًا محبة وصديقة عزيزة للكثيرين"، كما أشاد العديد من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا بالمديرة التنفيذية الراحلة.

وقد وصف مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، وجسيكي في منشور على X بأنها "رائدة في الصناعة وأم مثالية وصديقة عزيزة"، وكتب: "لقد أثر قلبها الطيب ونصائحها الحكيمة وروحها الخيرية على حياة عدد لا يحصى من الناس".

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إنه "حزين" لسماع الأخبار، مضيفًا أن فوجسكي "كانت واحدة من رواد وادي السيليكون"، وكتب على X: "سوف يفتقدها الكثيرون، فلترقد في سلام".

فيما كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في منشور آخر على X: "ارقدي في سلام، من المأساوي بشكل خاص أن نرى مثل هذه الوفاة المبكرة".

رحلتها في جوجل وقد بدأت وجسيكي العمل في جوجل عام 1999 وشغلت منصب الرئيس التنفيذي ليوتيوب من عام 2014 حتى عام 2023، وقبل انضمامها إلى جوجل، وفرت مساحة المرآب حيث تأسست الشركة عام 1998.

خلال فترة عملها مع الشركة، لعبت وجسيكي دورًا رئيسيًا في تطوير أعمالها الإعلانية، وساعدت في إنشاء AdSense والعمل على الصفقة للاستحواذ على DoubleClick، وفي يوتيوب، الذي استحوذت عليه جوجل عام 2006، أشرفت وجسيكي على الموقع حيث أصبح خدمة الفيديو الأكثر شعبية على الويب.

وأعلنت وجسيكي في عام 2023 أنها ستتنحى عن منصبها كرئيسة تنفيذية ليوتيوب "لبدء فصل جديد يركز على عائلتي وصحتي والمشاريع الشخصية التي أعشقها".