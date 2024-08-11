شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير شعارها للاحتفال بانتهاء أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة جوجل شعرها للاحتفال بنهاية أولمبياد باريس 2024، حيث سيقام حفل الختام الأحد في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد فرنسا، الذي استضاف ألعاب القوى وسباعيات الرجبي خلال الألعاب الأولمبية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن جدول ميداليات الأولمبياد برصيد 122 ميدالية، تليها الصين بـ 90 ميدالية.

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش، فيما سيحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وسيتضمن حفل الختام أيضًا موكب الرياضيين، وشكر 45000 متطوع، وحفل توزيع الميداليات في ماراثون السيدات، إضافة إلى إطفاء الشعلة الأولمبية التي سيتم جلبها من قصر التويلري، وإعلان نهاية الألعاب الأولمبية من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وتسليم العلم الأولمبي من آن هيدالجو إلى كارين باس - رئيستي بلدية باريس ولوس أنجلوس.