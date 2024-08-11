شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سلسلة Pixel 9 فى 13 أغسطس.. نماذج جديدة قابلة للطى وتقنيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

سيتم إطلاق سلسلة جوجل بكسل 9 مبكرًا هذا العام، على الأرجح لتجنب ما يثار عن إمكانية استنساخ آبل لذكائها الاصطناعي، تتشكل سلسلة بكسل 9 لتكون مجموعة مليئة بالإثارة، والتي تتضمن الآن سلسلة بكسل 9 القابلة للطي أيضًا، حيث أصبحت نماذج جوجل الرئيسية أكثر تميزًا، ليس فقط من حيث الجودة ولكن الحزمة الشاملة، باستثناء أداء شرائح Tensor.

شائعات هذا العام لا تمنح الكثير من الثقة على هذه الجبهة أيضًا، ولكن بعد أيام قليلة من الإطلاق، إليك ملخص سريع لكل ما نعرفه عن إطلاق سلسلة بكسل 9، وعدد الطرازات التي ستأتي هذا العام والمزيد.

تاريخ وتوقيت إطلاق سلسلة بكسل 9

سيتم الكشف عن سلسلة بكسل 9 في حدث Made by Google في كاليفورنيا يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ويمكن للمستخدمين التوجه إلى صفحة جوجل يوتيوب أو القنوات الاجتماعية للحصول على التحديثات.

قدمت سلسلة جوجل بكسل 9 انحناءة عامة غير رسمية من خلال تسرب كامل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وألغت جوجل هذه التقارير من خلال الإعلان رسميًا عن إعلان تشويقي خاص بها يوم الجمعة، والذي يوضح تشكيلة بكسل 9 الجديدة التي تعمل بنظام Gemini، أول سلسلة Pixel 9 Fold في السوق.

تؤكد التسريبات وحدة الكاميرا الجديدة في الجزء الخلفي من طراز Pixel 9 Pro، بينما يحمل 9 Pro Fold إعدادًا ضخمًا للكاميرا من المحتمل أن يضم ثلاثة مستشعرات للكاميرا.

يشير هاتف جوجل القادم إلى أن سلسلة بكسل الجديدة ستحصل على ترقية تشتد الحاجة إليها، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، تخطط شركة جوجل لاستخدام ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في أجهزتها القادمة.

لم يتم استقبال ماسحات بصمات الأصابع الموجودة على أجهزة بكسل السابقة بشكل جيد، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات تتعلق بسرعة فتح القفل وموثوقية المسح، في حين أن تحديثات OTA اللاحقة والجيل التالي من أجهزة Pixel أدت إلى تحسين الوضع إلى حد ما، إلا أن فتح القفل ظل بطيئًا.

لكن كل هذه الأخبار الجيدة يمكن أن تصبح أقل إثارة، لأنه ذكر أن سلسلة بكسل 9 سيتم إطلاقها هذا الشهر مع نظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق، كذلك يمكن أن تعمل مجموعة بكسل الرئيسية لعام 2024 على إصدار Android 2023 في تاريخ الإطلاق.

وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فقد يكون لدينا أول مرة مع إطلاق Pixels الجديد بإصدار أقدم من أندرويد.

ومن المتوقع أن تحصل الكاميرات على ترقيات كبيرة هذا العام، وقد يسمح التصميم الشريطي الجديد للوحدة للشركة بتقديم أجهزة استشعار أكثر تنوعًا.

وتُظهر لنا الإعلانات التشويقية لـ Pixel 9 Pro Fold من Google أيضًا إعدادًا مثيرًا للكاميرا وسيتم تأكيد التفاصيل في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

ومن بين الميزات الأخرى التي من المتوقع أن تقدمها Google مع سلسلة Pixel 9 هي تقنية SOS عبر الأقمار الصناعية.

تشير التقارير إلى أن سلسلة Pixel 9 ستدعم الميزة المفيدة التي تساعدك على إرسال رسائل أو الاتصال بخدمات الطوارئ عندما تكون شبكة الهاتف المحمول غير متاحة.

كذلك ستطلق جوجل على ميزتها اسم Pixel Satellite SOS والتي يمكن للمستخدمين توقع الحصول عليها عبر تحديث Pixel Drop، وقد يؤدي إدخالها من خلال التحديث إلى تسهيل قيام جوجل بدفع الميزة إلى طرز بكسل الأقدم في المستقبل القريب.