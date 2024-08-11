شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من فلوريدا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركة SpaceX إطلاق 23 قمرًا صناعيًا آخر من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض "ستارلينك" كجزء من رحلة فضائية مزدوجة مخطط لها للشركة اليوم، فمن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل أٌقمار ستارلينك من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق، لتهبط على متن سفينة A Shortfall of Gravitas، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي.

ستكون هذه هي عملية الإطلاق والهبوط السابع عشر لهذا الصاروخ، وفي الوقت نفسه، ستنشر المرحلة العلوية من صاروخ فالكون 9 أقمار ستارلينك البالغ عددها 23 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 64 دقيقة من الإطلاق.

وكانت أطلقت الشركة 21 قمرًا صناعيًا من ستارلينك من محطة كيب كانافيرال الفضائية، التي تقع بجوار مركز كينيدي للفضاء، صباح يوم السبت (10 أغسطس)، كما سينطلق صاروخ فالكون 9 آخر الليلة من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا، حاملاً قمرين صناعيين في مهمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في القطب الشمالي، وذلك لتوفير التغطية في القطب الشمالي لقوات الفضاء الأمريكية.