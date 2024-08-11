شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سباق وسائل التواصل لالتقاط صور الطبيعة يدمر الأنظمة البيئية.. تقرير يحذر والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قوة هائلة، فقد جاءت بالعديد من الإيجابيات للطبيعة، مثل زيادة الرؤية والاهتمام بالعلم الشعبي والمعرفة العامة بالأنواع التي نشاركها الكوكب، على سبيل المثال، جمع أكبر مشروع علمي للمواطنين في أستراليا، تقارير عن 3.6 مليون طائر في الأفنية الخلفية في أسبوع واحد، مستفيدًا من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك جانب مظلم لهذه المشاركة السهلة للمعلومات.

كيف يحدث ذلك؟

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، يمكن للصور المنتشرة للجمال الطبيعي أن تدفع الآلاف من الناس إلى التوجه إلى هناك، ومع وصول المزيد من الناس، يبدأون في تدمير ما أحبوا رؤيته على الشاشة.

وهناك أيضًا المنافسة بين المصورين وصناع المحتوى الذين يأملون في اكتساب النفوذ أو الظهور من خلال نشر محتوى طبيعي، والتقنيات غير الأخلاقية شائعة، مثل تشغيل نداءات أنواع الطيور النادرة لإغرائها بالتصوير.

لا تسبب وسائل التواصل الاجتماعي الضرر بشكل مباشر، لكن الرغبة في الحصول على ردود فعل إيجابية أو ظهور أو دخل يمكن أن تكون حوافز قوية جدًا للتصرف بشكل سيئ.

هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلحق الضرر بالأنواع؟

يعيش الطائر ذو التاج الأزرق المهدد بالانقراض في مقاطعة واحدة فقط في الصين، ويبلغ عدد سكانه البري الآن حوالي 300.

ذهب العديد من الناس للبحث عن هذا الطائر النادر وتصويره لدرجة أن الطار اضطر إلى تغيير طريقة تعشيشه لتجنب المصابيح الكاشفة وصوت الكاميرات.

بالنسبة للعلماء، يعد تشغيل نداءات الطيور أداة حيوية، حيث يمكنك استخدام النداءات لإغراء مستعمرات الطيور البحرية بالعودة إلى مناطق التعشيش السابقة أو لمراقبة الأنواع المهددة أو التي يصعب رصدها.

من السهل جدًا على مراقبي الطيور والمصورين إساءة استخدام هذه القوة باستخدام تطبيقات تحديد هوية الطيور ومكبر الصوت لجذب الأنواع النادرة.

قد يبدو الأمر غير ضار، لكن جذب الطيور من الغابات إلى العراء يعرضها لخطر الافتراس، أو قد يغري الأم بمغادرة عشها.

يمكن أن يؤدي تشغيل النداءات أيضًا إلى جعل الطيور عدوانية، أو تغيير سلوكيات مهمة، أو تعطيل تكاثرها.

ماذا يجب أن نفعل؟

بشكل عام، نحتاج إلى التحدث عن الحاجة إلى اتخاذ خيارات أخلاقية في كيفية تقديم الطبيعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن هناك مجموعة محددة يمكنها المساعدة، مسؤولي مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة المخصصة، فيمكن لمسؤولي الموقع توضيح التوقعات في مدونات قواعد السلوك الخاصة بهم.

يمكنهم، على سبيل المثال، حظر صور بساتين الفاكهة النادرة حتى بعد موسم الإزهار، أو فرض حظر شامل على المنشورات التي تحتوي على مواقع، بالإضافة إلى شرح كيف يمكن للصور أن تحتوي على بيانات موقع مدمجة.