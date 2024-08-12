شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DeepMind يطور روبوتًا يمكنه لعب تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

طور فريق من المهندسين في مشروع DeepMind التابع لشركة جوجل روبوتًا قادرًا على لعب تنس الطاولة (بينج بونج) على مستوى الهواة، وقد نشر الفريق ورقة بحثية على خادم arXiv preprint تصف كيف طوروا الروبوت، ومدى أدائه الجيد في مستويات القدرة المختلفة وكيف يستجيب اللاعبون البشريون للعب مع الروبوت.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، فإنه على مدى السنوات العديدة الماضية، كان العلماء يجمعون بين التطورات في تصميم الروبوت والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تطوير الروبوتات بقدرات متزايدة باستمرار.

طور فريق البحث لاعب تنس الطاولة قائمًا على الذكاء الاصطناعي بأعلى مستوى أداء على الإطلاق لروبوت، حيث بدأ الباحثون بذراع روبوت تسمى ABB IRB 1100، يتم استخدام الروبوت حاليًا في التطبيقات الصناعية في العالم الحقيقي، فبالإضافة إلى قدرته على التعامل مع ذراعه ويده بسرعة كبيرة، يمكنه أيضًا الانزلاق بسرعة من جانب إلى آخر، وجعلته هذه الميزات مرشحًا مثاليًا للعب تنس الطاولة.

كما أنه لمنح الروبوت القدرة على لعب اللعبة، التي تتطلب درجة عالية جدًا من الاستجابة والبراعة والتفكير، استخدموا نهجًا من مستويين، كان المستوى الأول يتضمن تنفيذ حركات تنس الطاولة، بينما ركز المستوى الثاني على الاستراتيجية.

جمعت بنية دماغه بين وحدات تحكم متعددة لمستويات المهارة للتعامل مع كل نوع من أنواع الحركات اللازمة لإرجاع كرة تنس الطاولة بشكل صحيح.

تم تدريب كل منها باستخدام روتينات الذكاء الاصطناعي التي تعلمت من خلال مشاهدة محاكاة الفيزياء والبشر يلعبون اللعبة، وهو النهج الذي سمح باستخدام مجموعة بيانات صغيرة نسبيًا، كما استخدموا عملية تكرارية لصقل مهارات الروبوت.

بمجرد اختبار الروبوت افتراضيًا واعتباره جاهزًا للعب مع البشر، أجرى الباحثون 29 مباراة تتضمن بشرًا بمجموعات مهارات متغيرة للغاية.

يمكن للروبوت بسهولة التغلب على جميع البشر من مستوى المبتدئين ولكن لا أحد من هؤلاء الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المهارة، وفاز بأكثر من نصف مبارياته ضد لاعبين متوسطي المستوى.