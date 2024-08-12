شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لــ "صورة بروفايل" واتساب.. هل تفضلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تحديث تجريبي لتطبيق واتساب لنظام أندرويد (الإصدار 2.24.17.10) عن تطورات جديدة للمستخدمين الذين يحبون التعبير عن أنفسهم باستخدام الصور الرمزية "الأفاتار" قريبًا، ستصبح صورتك الرمزية على واتساب أكثر بروزًا وقابلية للتخصيص من أي وقت مضى، ما يوفر طريقة جديدة لتخصيص ملفك الشخصي والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك.

وفي خطوة مماثلة لتطبيق Instagram، يختبر تطبيق واتساب ميزة تعرض صورتك الرمزية عندما يقوم شخص ما بتمرير إصبعه على صورة ملفك الشخصي في شاشة معلومات الدردشة، ويضيف هذا عنصرًا ديناميكيًا إلى ملفك الشخصي، ما يمنح جهات الاتصال الخاصة بك لمحة سريعة عن صورتك الرمزية إلى جانب تفاصيل ملفك الشخصي، إنه تغيير صغير ولكنه مؤثر يعزز كيفية تمثيلك لنفسك في الدردشات.

ويعمل تطبيق واتساب أيضًا على تحديث سيجلب مظهرًا محسنًا للصور الرمزية، مما يوفر للمستخدمين المزيد من خيارات التخصيص، وستتلقى إشعارًا يطالبك بالتحديث إلى المظهر الجديد بمجرد توفره، وسيعكس ملفك الرمزي تلقائيًا المظهر المحسن، ولكن يمكنك دائمًا تعديله ليتناسب مع تفضيلاتك، ويضمن هذا التحديث أن تظل الصورة الرمزية الخاصة بك حديثة وتمثل أسلوبك الحالي.

وبالإضافة إلى هذه التحسينات المرئية، تعمل واتساب على تطوير ميزة خصوصية تتيح لك التحكم في من يمكنه استخدام الصورة الرمزية الخاصة بك في ملصقاتهم، وستتمكن من اختيار جهات الاتصال التي يمكنها دمج الصورة الرمزية الخاصة بك في الملصقات، مما يضمن أن الأفراد الموثوق بهم فقط يمكنهم استخدام صورتك بهذه الطريقة.

وهذه الميزات الجديدة هي جزء من جهود واتساب المستمرة لتحسين ملفات تعريف المستخدمين وتوفير المزيد من الطرق للأشخاص للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي داخل التطبيق، وأصبحت الصور الرمزية طريقة شائعة لإضافة لمسة شخصية إلى التفاعلات عبر الإنترنت، وتُظهر هذه التحديثات أن واتساب ملتزم بجعل الصور الرمزية جزءًا لا يتجزأ من تجربة المستخدم.

في حين أن هذه الميزات لا تزال قيد التطوير وغير متاحة للجمهور بعد، إلا أنها تقدم لمحة عن مستقبل الصور الرمزية في واتساب، وتعد القدرة على عرض الصور الرمزية في شاشة معلومات الدردشة، وتخصيص الصور الرمزية بمظهر محسن، والتحكم في من يمكنه استخدام الصورة الرمزية الخاصة بك في الملصقات، كلها إضافات مرحب بها ومن المرجح أن تلقى استحسانًا من المستخدمين.