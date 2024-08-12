شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقرر تغيير "علامة التوثيق" من الأخضر إلى الأزرق.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يخطط واتساب لتغيير آخر في الواجهة، حيث تم إعداد تطبيق المراسلة لترقية نظام التحقق الخاص به، واستبدال الشارة الخضراء الحالية بعلامة اختيار زرقاء للشركات والقنوات المؤكدة، حيث يتماشى هذا التغيير مع استراتيجية ميتا الأوسع لتوحيد المظهر المرئي للحسابات التي تم التحقق منها عبر منصاتها، بما في ذلك إنستجرام وإكس وفيسبوك، ما يعزز ثقة المستخدم وأصالته.

يبدو أن تطبيق واتساب يقدم لمستخدمي iOS فرصة تجربة علامة الاختيار الجديدة، على غرار ما هو متاح بالفعل لمستخدمي أندرويد.

وفي الوقت نفسه، أفاد متتبع WhatsApp WABetaInfo أن تطبيق المراسلة قد تحول إلى علامة اختيار زرقاء للتحقق من القناة والأعمال لتتوافق بشكل أوثق مع العلامة التجارية المرئية لـ Meta.

ويحل هذا التحديث محل الشارة الخضراء القديمة، مما يوفر مظهرًا أكثر توحدًا عبر الأنظمة الأساسية ويعزز ثقة المستخدم، حيث تضمن علامة الاختيار الزرقاء الأصالة من خلال حماية المستخدمين من الانتحال المحتمل وتسهيل التفاعلات الآمنة مع الشركات والقنوات التي تم التحقق منها.

يمكن للمستخدمين التعرف بسهولة على الحسابات التي تم التحقق منها باستخدام هوية مرئية متسقة عبر منصات Meta ميتا مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام، مما يعزز الثقة والألفة.

وتعمل هذه الإستراتيجية الموحدة على تحسين التعرف على العلامة التجارية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات الحقيقية والتفاعل بثقة، في الوقت الحالي الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث الإصدارات من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS من تطبيق TestFlight، ولكن سيتم إتاحتها لمزيد من الأشخاص في الأسابيع المقبلة.