شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتخطى الهاكرز أمان الشبكات للوصول غير المصرح به؟ والان مع تفاصيل الخبر

أحد أكبر وأخطر المخاطر الأمنية هو الجمع بين آبل وجوجل معًا حتى يتمكنا من محاربة هجوم التجسس الذي تسبب في الفوضى لأكثر من 15 عامًا، حيث يتم استخدام متصفحي كروم وسفاري من قبل المليارات في جميع أنحاء العالم وتؤثر المخاطر الأمنية عليهم بشكل مباشر حيث يتمكن المتسللون من تجاوز أمان شبكتهم والحصول على وصول غير مصرح به لإلحاق أضرار كبيرة.

يطلق عليه خبراء الأمن اسم الخلل 0.0.0.0 المرتبط بعنوان IP الخاص بشبكتك، ولكن إذا كنت تتساءل كيف يمكن ترك مشكلة ما مكشوفة لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى قراءة التفاصيل حول كيف يمكن لخلل في عنوان IP أن يشكل خطورة على المليارات.

ما هي مشكلة عنوان IP 0.0.0.0

عنوان IP لشبكة الإنترنت الخاصة بك يشبه عنوان منزلك ولكن بالنسبة للإنترنت لتحديد هوية الفرد/الشركة بشكل فريد، كذلك لا يوجد عنوان IP مشابه لعنوان آخر، ولكن القلق بشأن 0.0.0.0 له ما يبرره لأن حالته الخالية تعكس عنوان IP بدون مالك فعلي.

يستخدم المتسللون عنوان IP هذا لخداع الشبكة للتحدث مع بعضهم البعض والسماح لهم بالوصول إلى أي شبكة خاصة ذات هوية مستهدفة مما يعرض بياناتهم وأجهزتهم لخطر كبير.

ثغرة أمنية – لماذا تشعر أبل وجوجل بالقلق؟

ذكرت التقارير أن الخلل في عنوان IP 0.0.0.0 يمكن أن يسمح للمتسللين باستغلال المتصفحات الشائعة التي تعمل على الشبكات المنزلية أو التجارية.

والأمر المثير للقلق هو أن الخلل ظل مكشوفًا لمدة 20 عامًا تقريبًا، وهو ما لا ينعكس جيدًا على الدائرة التقنية وحاجتها الماسة لحماية العمليات والشبكات على نفس المستوى.

ولكن بعد كل هذه الأيام، أصبح كلا العملاقين التكنولوجيين على استعداد لإصلاح المشكلة ومنع المتسللين من الوصول إلى الخلل الضعيف في عنوان IP، يقال إن شركة آبل ستقوم بحظر الوصول إلى عنوان IP 0.0.0.0 مع تحديث macOS Sequoia القادم لمستخدمي سفاري، بينما سيحصل كروم أيضًا على تحديث من جوجل سينهي نطاق الثغرة الأمنية الرئيسية التي سيتم استغلالها.