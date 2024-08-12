شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Plus وPixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى هاتف iPhone 14 Plus من هواتف آيفون التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها فى 2021.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus وبين Pixel 8 Pro كما يلى:

iPhone 14 Plus

‎الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

‎المعالج: A15 Bionic.

‎مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‎دعم الشحن السريع: نعم.

‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

‎الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

‎نظام التشغيل: iOS 16.

‎الوزن : 203 جراما.

‎البطارية: 4325 mAh.

Pixel 8 Pro

المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.

‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.

‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.

‎نوع الشاشة LTPO OLED

‎نظام التشغيل: اندرويد 14.

‎البطارية: 5050 مللي أمبير.

‎الشريحة Google Tensor G3