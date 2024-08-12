شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة "البحث هنا" الجديدة في خرائط أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 18، اكتسبت خرائط Apple زر "البحث هنا" الجديد الذي يجعل من الأسهل كثيرًا العثور على ما تبحث عنه في المناطق التي ليست موقعك الحالي أو عند استكشاف أي مكان جديد على الخريطة.

في الإصدارات السابقة من iOS، إذا بحثت عن محطات وقود أو مطاعم قريبة، على سبيل المثال، في خرائط أبل، ثم سحبت الخريطة إلى موقع آخر بإصبعك، فستقوم عادةً (ولكن ليس دائمًا) بملء المنطقة الجديدة تلقائيًا بنتائج البحث لنفس الطلب.

لم يتغير هذا السلوك في iOS 18، ولكن ما تحصل عليه الآن بالإضافة إلى ذلك هو زر "البحث هنا" الذي يمنحك تحكمًا يدويًا أكثر دقة في المنطقة التي تريد البحث فيها، وهذا مفيد بشكل خاص إذا قمت بتعديل مستوى تكبير الخريطة، أو التمرير بعيدًا قليلاً عن البحث الأصلي - وهما حالتان حيث يمكن أن تكون نتائج التعبئة التلقائية متقطعة أو لا تظهر على الإطلاق في بعض الأحيان.

تتمتع خرائط جوجل بهذه الميزة منذ سنوات، لذا من الجيد أن نرى أن خرائط أبل قد تبنتها أخيرًا، ويضيف نظام التشغيل iOS 18 أيضًا تحسينات أخرى إلى خرائط أبل، بما في ذلك الخرائط الطبوغرافية الكاملة مع شبكات المسارات والمشي لمسافات طويلة (وهي ميزة جلبتها أبل لأول مرة إلى Apple Watch العام الماضي)، بالإضافة إلى خيارات لحفظ المسارات المفضلة وتنزيلها للاستخدام دون اتصال بالإنترنت وإضافة ملاحظات والحصول على معلومات مثل الارتفاع والطول.

‏iOS 18 هو حاليًا في مرحلة تجريبية عامة وسيتم إصداره رسميًا في الخريف، حوالي منتصف سبتمبر، عندما يتم إطلاق سلسلة iPhone 16.