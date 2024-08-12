شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة القطة المحبوبة Stray تصل إلى Switch فى 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت Annapurna Interactive عن أن لعبة محاكاة القطط Stray سيتم إصداره لجهاز Nintendo Switch في 19 نوفمبر، وكنا نعلم أن هذا قادم، وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن تصدر أنابورنا هذا الإعلان في اليوم العالمي للقطط.

وقالت: كانت هذه إحدى ألعابنا المفضلة لعام 2022، وذلك لسبب وجيه إنها مغامرة صغيرة ساحرة يمكنك من خلالها التحكم في قطة لطيفة وهي تتنقل في عالم الواقع المرير السايبربانك.

وقد حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا لـ Annapurna، وعلى هذا النحو، فقد زحفت ببطء إلى كل منصة موجودة تقريبًا، و يعد Switch بمثابة الحدود النهائية إلى حد كبير، لأنه متوفر بالفعل لأجهزة PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي وحتى Mac.

ويوجد فيل على شكل قطة (؟) في الغرفة، وقد كان Nintendo Switch قديمًا إلى حد كبير بالفعل، من حيث الأجهزة، عندما تم إصداره في عام 2017. والآن، أصبح قديمًا بشكل إيجابي ، ويبقى أن نرى مدى جودة تشغيل اللعبة على Switch وما نوع المقايضات التي يتعين على المطورين القيام بها من أجل الحصول عليها في شكل لائق.

ويمكن لبعض المطورين الحصول على الذهب على Switch والبعض الآخر لا.