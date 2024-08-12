شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدائل Epic Privacy.. تعرف على 10 خيارات تضمن لك تصفحا أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم الذي يغرق فيه الجميع في بحر المعلومات الرقمية، أصبحت الخصوصية على الإنترنت شُحنة ثمينة، وتتبع الشركات بياناتنا على كل خطوة نخطوها عبر الشبكة، ما يثير قلق الكثيرين حول حماية معلوماتهم الشخصية، هنا يأتي دور المتصفحات الخاصة، تلك الأدوات التي توفر لنا طبقة إضافية من الحماية والخصوصية أثناء تصفحنا للويب.

لماذا نحتاج متصفحًا خاصًا؟

المتصفحات التقليدية، مثل كروم وفايرفوكس، تجمع الكثير من البيانات عن مستخدميها، بدءًا من المواقع التي تزورها وحتى عمليات البحث التي تجريها. هذه البيانات تُستخدم في استهدافك بالإعلانات، وتحسين تجربة المستخدم، ولكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام المخاطر المحتملة.

ما الذي يجعل متصفحًا خاصًا؟

منع التتبع: المتصفحات الخاصة تحظر ملفات تعريف الارتباط (Cookies) التي تستخدم لتتبع نشاطك عبر الإنترنت.

تشفير البيانات: تقوم بتشفير حركة مرور البيانات بين جهازك والخادم، مما يجعل من الصعب على المتسللين اعتراضها.

حظر الإعلانات: تمنع ظهور الإعلانات التي قد تحتوي على برامج ضارة أو تتبع نشاطك.

واجهة بسيطة: تركز على الأساسيات، مما يجعل تجربة التصفح أكثر سلاسة وأمانًا.

أفضل 10 متصفحات بديلة لـ Epic Privacy:

Brave: يعتبر من أسرع المتصفحات وأكثرها خصوصية، حيث يحظر الإعلانات ويستخدم محرك بحث خاص يحافظ على خصوصيتك.

Firefox Focus: متصفح خفيف الوزن مصمم خصيصًا للتصفح الخاص، وهو مثالي للأجهزة المحمولة.

Tor Browser: يوفر طبقة إضافية من التشفير والخصوصية، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحثون عن أقصى درجات الحماية.

DuckDuckGo Privacy Browser: متصفح مبني على أساس محرك بحث DuckDuckGo الشهير، والذي يركز على حماية خصوصية المستخدم.

Vivaldi: متصفح قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، ويقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تهم المستخدمين المتقدمين.

Opera: متصفح سريع وآمن، ويقدم ميزات مثل وضع التصفح الخاص المدمج وحظر الإعلانات.

Safari (على أجهزة آبل): متصفح آبل الافتراضي يقدم مستوى جيد من الخصوصية، ويتميز بالتكامل مع نظام التشغيل.

Startpage: متصفح يركز على خصوصية البحث، حيث يقوم بتشفير جميع عمليات البحث التي تجريها.

Epic Privacy Browser: على الرغم من أنه ليس ضمن البدائل، إلا أنه يستحق الذكر كواحد من أقدم المتصفحات الخاصة وأكثرها شهرة.

Avast Secure Browser: متصفح مجاني يركز على الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، بالإضافة إلى حماية الخصوصية.

نصائح إضافية لتعزيز خصوصيتك:

استخدم شبكة VPN: تساعد شبكة VPN في تشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك.

تجنب ملء النماذج عبر الإنترنت بمعلومات شخصية: إلا إذا كان ذلك ضروريًا تمامًا.

كن حذرًا من الروابط المشبوهة: لا تنقر على أي رابط يظهر لك إلا إذا كنت متأكدًا من مصدره.

قم بتحديث برامجك باستمرار: تساعد التحديثات على سد الثغرات الأمنية.