شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يمكنه مساعدة الأطفال على عبور الشوارع بأمان والان مع تفاصيل الخبر

طور أحد الباحثين روبوت أشبه بجزازة عشب صغيرة، ولكن بدلاً من المقابض المزدوجة، يرتفع من الآلة عمود أسود عليه شاشة بحجم التابلت، ويتمتع بالقدرة على التحدث، ولديه القدرة على حماية الأطفال في ممرات المشاة.

وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، يسمى هذا النموذج الأولي البسيط CrossBot، والذى قال مبتكره هوفانيس كولهاندجيان، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية والحاسوبية في ولاية فريسنو: "إنه يتمتع برؤية 360 درجة للبيئة، فهذا جهاز دقيق للغاية؛ يجب أن يكون لديك احتمال ضئيل جدًا للخطأ لأنك تتعامل مع أطفال".

يعمل كولهاندجيان بالتعاون مع معهد مينيتا للنقل في سان خوسيه، على براءة اختراع لروبوته CrossBot، وتم تجهيز الروبوت بأجهزة استشعار، بما في ذلك ليدار، وميكروفون، ورادار، وقدرات كاميرا فيديو، ونظام مكبر صوت وخوارزميات متقدمة.

يتحرك الروبوت على ممر المشاة مع إضاءة شاشته باللون الأحمر، وعندما تتوقف مركبة، تتحول الشاشة إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى الأطفال الذين ينتظرون عند الرصيف أنه من الآمن العبور، كما يمكن للروبوت أيضًا إخبار الشخص ضعيف البصر أنه من الآمن العبور.

قال كولهاندجيان إنه يثق في روبوته لمساعدة جميع الأطفال، بما في ذلك أطفاله، وأن الجهاز تم اختباره في شوارع المدينة بنسبة دقة تزيد عن 90٪ لاكتشاف المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

