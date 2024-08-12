شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق iPhone 16 بعد شهر واحد فقط .. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تطلق أبل سلسلة iPhone الجديدة في الخريف، وقد تم طرح تاريخ الإعلان المحتمل في 10 سبتمبر هذا العام، ما يعني أننا على بعد شهر واحد فقط من إطلاق iPhone 16، مثل سلسلة iPhone 15، ومن المتوقع أن تلتزم تشكيلة هذا العام بأربعة طرز - iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max - على الرغم من وجود الكثير من الاختلافات في التصميم والميزات الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار.

تعرف علي أكبر شائعات iPhone 16

1. شاشات أكبر

يُشاع أن هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لهذا العام ستحصل على أحجام شاشات أكبر، حيث ستزيد إلى 6.27 و6.86 بوصة على التوالي. للمقارنة، تم تجهيز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي. ستكون أحجام الشاشات الجديدة هي الأكبر على الإطلاق بالنسبة لهاتف iPhone.

2. تخطيط الكاميرا الرأسي

ستتميز طرازات iPhone 16 الأساسية من Apple بترتيب كاميرا رأسي مع سطح مرتفع على شكل حبة دواء، بدلاً من ترتيب كاميرا قطري مثل iPhone 15. تتميز نتوء الكاميرا الجديد بحلقتي كاميرا منفصلتين للكاميرات العريضة والعريضة للغاية. ومن المتوقع أن يتيح تخطيط الكاميرا الرأسي تسجيل الفيديو المكاني، والذي يقتصر حاليًا على طرازي iPhone 15 Pro.

3. تغييرات البطارية

تشير الشائعات إلى أن ‌iPhone 16‌ وiPhone 16 Pro Max سيحتويان على بطاريات أكبر من سابقاتها، على الرغم من أن جهاز iPhone 16 Pro الأصغر حجمًا قد يشهد أكبر تحسن، بينما قد يكون ‌iPhone 16‌ Plus بسعة أقل، ويُقال إن iPhone 16 لديه زيادة بنسبة 6٪ عن iPhone 15، مع زيادة بنسبة 5٪ في iPhone 16 Pro Max، وزيادة بنسبة 9٪ في iPhone 16 Pro. في المقابل، يُشاع أن iPhone 16 Plus لديه انخفاض بنسبة 9٪ في السعة. من ناحية أخرى، يمكن لشركة Apple أيضًا استخدام تقنية البطاريات المكدسة لزيادة كثافة الطاقة وإطالة عمر البطارية عبر التشكيلة.

4. زر الالتقاط

ستحتوي جميع طرز iPhone 16 على "زر التقاط" جديد مخصص لبدء التقاط الصور أو مقاطع الفيديو. سيضيف الزر ميزات مثل القدرة على التكبير والتصغير عن طريق التمرير لليسار واليمين على الزر، والتركيز على موضوع بضغطة خفيفة، وتنشيط التسجيل بضغطة أقوى، سيكون زر الالتقاط موجودًا في الجانب الأيمن السفلي من ‌iPhone 16، وسيحل محل هوائي mmWave في طرز ‌iPhone‌ الأمريكية، مع نقل الهوائي إلى الجانب الأيسر من الجهاز أسفل أزرار الصوت والإجراء.

5. ترقية العدسة فائقة الاتساع

‏من المتوقع أن تتميز طرز iPhone 16 Pro بعدسة كاميرا فائقة الاتساع مطورة بدقة 48 ميجابكسل، والتي من شأنها أن تسمح لها بالتقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى تحسين الصور عند التصوير في وضع 0.5 ×، خاصة في بيئات الإضاءة المنخفضة. هذا يعني أيضًا أن طرز iPhone 16 Pro يجب أن تكون قادرة على التقاط صور ProRAW بدقة 48 ميجابكسل في وضع Ultra Wide. تحتفظ هذه الصور بمزيد من التفاصيل في ملف الصورة لمزيد من مرونة التحرير، ويمكن طباعتها بأحجام كبيرة. يُشاع أيضًا أن iPhone 16 Pro Max سيضم كاميرا رئيسية أكبر بفضل مستشعر Sony IMX903 مخصص ومتطور بدقة 48 ميجابكسل.

6. كاميرا Super Telephoto

‏قد يكون iPhone 16 Pro Max هو الأول الذي يتميز بكاميرا منظار فائقة التقريب لزيادة التكبير البصري بشكل كبير. عادةً ما تصف "Super" أو "ultra" الكاميرات ذات البعد البؤري الذي يزيد عن 300 مم. عدسة التقريب الحالية تعادل عدسة 77 مم، لذا إذا كانت دقيقة، فقد يكون هناك زيادة ملحوظة في قدرات التكبير.

غالبًا ما تُستخدم كاميرات Super Telephoto للتصوير الرياضي وتصوير الحيوانات البرية، لكن الخلفيات الناعمة للغاية التي تنشئها تجعلها مفيدة أيضًا للتصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية، بشرط وجود مسافة كافية بين الموضوع والمصور.

7. دعم Wi-Fi أسرع

‏من المتوقع أن تحصل طرازات iPhone Pro لعام 2024 من Apple على Wi-Fi 7 في طرازات Pro، مما يتيح نقل البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز في وقت واحد.

يجب أن يؤدي هذا إلى سرعات Wi-Fi أسرع ووقت استجابة أقل واتصال أكثر موثوقية، مع تقنيات مثل 4K QAM، من المتوقع أيضًا أن يوفر Wi-Fi 7 سرعات نقل بيانات قصوى تزيد عن 40 جيجابت في الثانية، وهي زيادة بمقدار 4 أضعاف عن Wi-Fi 6E، وفي الوقت نفسه، يُشاع أن iPhone 16 وiPhone 16 Plus يدعمان Wi-Fi 6E، الذي يعمل مع نطاق 6 جيجاهرتز، مما يتيح سرعات لاسلكية أسرع وتقليل تداخل الإشارة.