شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 نصائح للتصدي لأزمة الأخبار المزيفة وتأثير على مشاهير السوشيال الميديا والان مع تفاصيل الخبر

لقد أحدثت الشبكات الاجتماعية ثورة في طريقة تواصلنا، والبقاء على اطلاع ومشاركة لحظات من حياتنا اليومية، فنحن نستخدم منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك للبقاء على اتصال بأصدقائنا وعائلاتنا، ومشاركة تجاربنا، والبقاء على اطلاع، والتعبير عن آرائنا، ولكن إلى جانب هذه الاستخدامات الشخصية، تلعب الشبكات الاجتماعية دورًا أكثر تعقيدًا ومزعجًا في بعض الأحيان في المجتمع، ويطرح السؤال: ما هو تأثير الشبكات الاجتماعية على مخاطر الأمن المجتمعي؟ وكيف يمكن لهذه الأدوات أن تؤثر على المجتمع أو حتى تزعزع استقراره؟ وكيف يمكن للمستخدمين الأفراد التخفيف من المخاطر؟

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، تشير مخاطر الأمن المجتمعي إلى التهديدات التي يمكن أن تقوض النسيج الاجتماعي واستقرار المجتمع، ومن الأمثلة الأكثر تحديدًا انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة.

يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو والمنشورات التي تتم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي في نشر الكلمة حول الأحداث خارج منطقة جغرافية واحدة، وتتداول معلومات غير مؤكدة أو حتى كاذبة، مما يؤدي إلى تضخيم الارتباك والغضب.

أظهرت الأبحاث أن الأخبار المزيفة تنتشر أسرع بست مرات من المعلومات الحقيقية على منصات مثل X، والتي كانت تسمى سابقًا Twitter.

ونظرًا لأن الشباب هم مستخدمون كثيفون لهذه المنصات، فإنهم يصبحون أهدافًا رئيسية للتضليل والتلاعب.

وهذا أمر مقلق بشكل خاص لأن الدول بدأت بشكل متزايد في استخدام الشبكات الاجتماعية كساحة معركة لـ "حروب المعلومات".

وتُخاض هذه المعارك بمعلومات صحيحة أو كاذبة بدلاً من الأسلحة التقليدية، وتهدف إلى التأثير على الرأي العام، ولكن هناك الكثير مما يمكن للمستخدمين الأفراد القيام به لجعل المساحات عبر الإنترنت أكثر أمانًا لأنفسهم.

ثلاث نصائح

1. تطوير محو الأمية الرقمية: تعلم كيفية إدارة المعلومات شرط أساسي لمكافحة التضليل، يمكن للمستخدمين تعلم كيفية تقييم المعلومات والتحقق منها بشكل نقدي، وكيفية تحديد المصادر الموثوقة.

يمكن استخدام أدوات ومنصات التحقق من صحة الحقائق مثل CheckNews للتحقق من دقة المعلومات المتداولة عبر الإنترنت.

2. كن على دراية بتحيزات الخوارزمية، فإن الخوارزميات ليست محايدة أبدًا، ويرجع هذا إلى التحيزات المتأصلة في بنائها والطبيعة الغامضة لهذه الأنظمة.

يمكن أن تروج هذه التحيزات معلومات مضللة لتغذية التضليل، لذلك من الضروري تنويع مصادر المعلومات ومتابعة الحسابات التي تقدم وجهات نظر متنوعة.

3. لا تتردد في الإبلاغ والحظر: إذا صادفت معلومات مشبوهة أو محتوى إشكاليًا، فاستخدم ميزات الإبلاغ في المنصات لتنبيه المشرفين.

يُنصح أيضًا بحظر المصادر المستمرة للمعلومات المضللة لحماية نفسك من التعرض لمزيد من التعرض.